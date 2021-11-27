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Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила

Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила


В Forza Horizon 5 игроки получили самый большой открытый мир в серии. Но, похоже, далеко не всем хватило контента и интересных действий в этом игроком мире. Еще не прошло и месяца с момента релиза нового гоночного проекта Playground Games, а уже игроки жалуются, что им нечем заняться в Forza Horizon 5.

В официальном сообществе Forza на сайте Reddit множество игроков отмечают, что разочарованы системой развития в Forza Horizon 5. По их словам, игрок может легко получить много денег и транспортных средств с самого начала, и для разблокировки практически всех транспортных средств не требуется много времени.

Некоторые игроки на том же Reddit отмечают, что Forza Horizon — это игра, которая всегда была такой, поэтому удивляться нечему. По их словам, игроки могут быть разочарованы, просто из-за того что в игре нет ничего нового в плане развития. Из-за этого, как считают такие игроки, Forza Horizon 5 быстро наскучила.

Отметим, что разработчики Forza Horizon 5 пока не объявили о том, что игроков ждет в будущих DLC.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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