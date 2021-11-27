Ирина Хакамада призналась, что всегда кормила молодых мужчин

Политик Ирина Хакамада рассказала о молодых мужчинах. Бизнесвумен в свои 66 лет может дать фору 18-летним девушкам, отбивая у последних бойфрендов. Все дело в энергии, которую излучает знаменитость. Хакамада благодарна всем своим избранникам, особенно бизнесмену Владимиру Сиротинскому. Несмотря на счастливый брак с руководителем школы английского языка Lingualeo, у Хакамады были молодые ухажеры.Ирина Хакамада «Я всегда была кормилицей, особенно для молодых мужчин. Сексуальная энергия у них мимолетная. Если разница в возрасте большая, это обмен не в вашу пользу. Они как дети, мамку сосут. Липнут, потому что вы обладаете своей энергией. Сексуальная энергия для меня важна, но она вторична по сравнению с энергией высшей — энергией самореализации», — заявила Хакамада в psychologies.ru. Публицист вспомнила, как однажды кружилась в танце с молодым человеком. Поклонник Ирины Хакамады заявил, что оставил своих 18-летних подруг за столиком в ресторане, а сам глаз не сводит с политического деятеля. Напомним, ранее Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа. Писательницу поддержала Алла Пугачева.