Эксперт: новый штамм COVID-19 вряд ли вызовет пандемию среди привитых

16:05 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, вряд ли вызовет новую волну пандемии среди вакцинированного населения, заявил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, сообщает РИА «Новости».

Нынешние вакцины будут продолжать предотвращать серьезные заболевания, надеется профессор. Согласно его предположениям, предположил, что B.1.1.529 не опередит доминирующий вариант штамма «дельта» в Европе. В целом Поллард отметил что большая часть мутаций нового штамма произошла в тех же частях спайкового белка, что и в других вариантах.

США призвали отменить патентные ограничения на вакцины от коронавируса

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения назвала B.1.1.529 греческой буквой омикрон.

«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron», — говорится в заявлении, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.





Читайте также:

• Новый штамм коронавируса может вытеснить «дельту», заявили в Роспотребнадзоре • Страны Евросоюза начали запрещать въезд из южной Африки из-за нового штамма COVID-19 • Новый штамм COVID-19 может снижать эффективность антител, считают в Роспотребнадзоре

Накануне страны Евросоюза начали запрещать въезд из южной Африки из-за омикрон-штамма. Между тем, в субботу в Германии и Чехии сообщили о первых вероятных случаях заболевания новым штаммом коронавируса.

#коронавирус #вакцинация

157