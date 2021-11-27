Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Эксперт: новый штамм COVID-19 вряд ли вызовет пандемию среди привитых

Эксперт: новый штамм COVID-19 вряд ли вызовет пандемию среди привитых

Эксперт: новый штамм COVID-19 вряд ли вызовет пандемию среди привитых

16:05  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, вряд ли вызовет новую волну пандемии среди вакцинированного населения, заявил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, сообщает РИА «Новости».

Нынешние вакцины будут продолжать предотвращать серьезные заболевания, надеется профессор. Согласно его предположениям, предположил, что B.1.1.529 не опередит доминирующий вариант штамма «дельта» в Европе. В целом Поллард отметил что большая часть мутаций нового штамма произошла в тех же частях спайкового белка, что и в других вариантах.

США призвали отменить патентные ограничения на вакцины от коронавируса


Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения назвала B.1.1.529 греческой буквой омикрон.

«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron», — говорится в заявлении, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.


Читайте также:

• Новый штамм коронавируса может вытеснить «дельту», заявили в Роспотребнадзоре • Страны Евросоюза начали запрещать въезд из южной Африки из-за нового штамма COVID-19 • Новый штамм COVID-19 может снижать эффективность антител, считают в Роспотребнадзоре

Накануне страны Евросоюза начали запрещать въезд из южной Африки из-за омикрон-штамма. Между тем, в субботу в Германии и Чехии сообщили о первых вероятных случаях заболевания новым штаммом коронавируса.



#коронавирус #вакцинация


157
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ани Лорак поделилась подробностями личной жизни
Ани Лорак поделилась подробностями личной жизни
Анастасия Волочкова заявила, что не простит маме расставания с олигархом
Анастасия Волочкова заявила, что не простит маме расставания с
Игорь Крутой пригласил на день рождения жены звездных гостей в Дубай
Игорь Крутой пригласил на день рождения жены звездных гостей в Дубай
Финансовый гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
В сети опубликовали новый выпуск программы "Дело молодое" с Денисом Майдановым
В сети опубликовали новый выпуск программы "Дело молодое" с
Самые лучшие обереги для путешественников: в дорогу с удачей
Самые лучшие обереги для путешественников: в дорогу с удачей
Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game Pass уже 30 ноября
Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game
День сыновей в России принято отмечать 22 ноября, трогательные поздравления в прозе
День сыновей в России принято отмечать 22 ноября, трогательные
Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Вера Брежнева призналась, что ее спрашивали про съемки в порно
Вера Брежнева призналась, что ее спрашивали про съемки в порно
Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу
Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу
Жена Александра Малинина прошлась по Ольге Зарубиной
Жена Александра Малинина прошлась по Ольге Зарубиной

Топ на сегодня

Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските

Еще по теме

Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса
Врач призвал не бояться мутаций коронавируса
В России зафиксировали несколько случаев мутации дельта-штамма COVID-19