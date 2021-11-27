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Эвелина Бледанс рассказала о печальной судьбе своего сына

Эвелина Бледанс рассказала о печальной судьбе своего сына
Ведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала, почему не боится рассказывать о болезни своего сына Семена. Сын артистки от третьего брака, с режиссером Александром Семиным, живет с синдромом Дауна. Звездная мама приняла решение не прятать мальчика от общественности. Эвелина с ранних лет выводит его на светские мероприятия и ведет блог от его имени. Однажды телезвезда захотела порадовать сына и обратилась к Константину Хабенскому с просьбой сделать совместное фото. Однако режиссер фильма «Собибор» удивил ее своим отказом. Эвелина написала эмоциональный пост на эту тему, но сегодня признала, что погорячилась. «У Хабенского, естественно, не было никакой неприязни к Семену. Я даже этого предположить не могла. Есть люди, которые не любят фотографироваться. Несмотря на то что я представилась. Мы были в очень приватном месте, где все свои. Я не считаю, что должна перед ним извиняться. Тем не менее сделала это на всякий случай», — пояснила Бледанс. Актриса часто приводит сына на ток-шоу и активно принимает предложения о рекламе. Эвелина пояснила, что ее цель не заработать, а поддержать людей с похожей жизненной ситуацией и дать конкретные инструкции по воспитанию особенного ребенка. «Папа не разрешает рекламировать на нем никакие бренды. Да, мы рекламировали Pampers, но помимо гонорара там было интересное сотрудничество с фондом, который мы тогда поддерживали. Мы не пытаемся загрести себе в карман. То, что я начала рассказывать о нем, – это рассказ не о Семене Семине, а о человеке с синдромом Дауна, который с трех месяцев попал в медийное пространство. Сейчас мамочки таких детей мне пишут: «Что делать?» Я отвечаю: «Листайте блог». Это не только мотивирующая, но еще и обучающая история», — пояснила Блёданс.
Эвелина Бледанс с сыном Звезда «Маски-шоу» понимает, что что скоро у Семена начнется подростковый период. Она старается найти множество интересных занятий, чтобы школьник мог выплеснуть накопившуюся энергию. «Мамочки особенных детей научили меня, что нужно его переключать на какие-то другие вещи. На спорт, на плаванье – это же дает выброс мальчикам. У нас прекрасный тренер по плаванию, мы ходим на вокал, в театр. У нас готовится инклюзивный дуэт с победителем  шоу «Голос.дети» Валерой Кузаковым», — похвасталась звездная мама. Эвелина позаботилась о будущем младшего сына. Актриса заверила, что ему есть куда обратиться, если с ней что-то произойдет. Тем не менее теледива старается не строить далеко идущих планов и думает о настоящем. «К сожалению, есть определенная статистика, согласно которой средний возраст жизни – 33–34 года. Возраст Христа. Эти дети непростые, они ближе к Богу. Они даются не как наказание, а как подарок судьбы», — пояснила Блёданс. Уроженку Ялты возмущают коллеги, которые негативно относятся к особенным детям. Телезвезду шокировало высказывание Марии Ароновой. Актриса сериала «Восьмидесятые» в одной из телепередач назвала детей с синдромом Дауна «потенциальными убийцами». Блёданс собиралась подать на нее в суд. «Это было ужасное высказывание. Она как человек, который сидит в кадре, не имела на это права. Взять и конкретно поставить клеймо, что эти люди – убийцы... Еще и описать ситуацию, как мой ребенок ночью крадется за мной с топором... Ну как можно такое озвучить на центральном канале? А мне потом идут письма от оскорбленных зрителей. Я же заступник. Я  — рупор всех людей с синдромом Дауна. Да, я пиарю таких людей, этого не делает никто в нашей стране. Люди боятся, когда рождается такой ребенок, они немного теряют свою репутацию. Особенно для мужиков это болезненно. А ты сделай из этого больного красавца, чтобы все восхищались! Сейчас же все такого хотят. В детских домах ни одного ребенка не найти с синдромом Дауна. Это конкретный результат» — высказалась Эвелина. Актриса призналась, что давно перестала обижаться на подобные высказывания. По словам Блёданс, она пытается повысить осведомленность общества о проблемах особенных детей. «Я остро реагирую, потому что людям это интересно. Если бы я пришла и сказала: «Маша, как тебе не стыдно?» — это одно, а если сказать: «Сука, я тебе сейчас голову оторву и в этом пакете унесу!» — другое. Потому что всё это растиражируют и узнают, что есть такие люди, которым действительно стоит оторвать голову. Сама переживаю по-разному. Я знаю, что я на баррикадах. Иногда должна показывать колени и декольте, а иногда идти в студию с мусорным мешком», — рассказала телезвезда в YouTube-шоу «Алена, блин!».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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