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К 2024 году в России планируют запустить беспилотные суда

К 2024 году в России планируют запустить беспилотные суда

К 2024 году в России планируют запустить первые беспилотные грузовые паромы. Они будут передвигаться между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской, протяженность маршрута достигнет 480 морских миль, рассказал на одном из пленарных заседаний "Транспортной недели" замминистра транспорта Кирилл Богданов.

Сейчас специалисты тестируют новинки, однако беспилотный режим включают только в определенные промежутки времени. В целом власти хотят подготовить к работе около 20 подобных беспилотников, их появление станет в стране завершающим этапом внедрения технологий автономного транспорта.

По словам Богданова, у "маршрута большие перспективы, им уже интересуются перевозчики". Автономные паромы также разрабатываются и уже испытываются экспертами Роспромпорта. Суда выпустят в море в следующем году, и Минтранс рассчитывает довести их долю в международных перевозках до 50% к 2040 году.

Ранее Ruposters писал, что российские военные впервые применили на международных учениях беспилотные вертолеты.

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По материалам: uposters.ru

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