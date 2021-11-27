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Как сегодня выглядит одна из участниц программы «Битва экстрасенсов», которая объявила себя мужчиной

Как сегодня выглядит одна из участниц программы «Битва экстрасенсов», которая объявила себя мужчиной

Джулия Ванг покорила зрителей загадочным образом и довольно необычной внешностью. После битвы она начала эксперименты со внешностью и в какой-то момент на фото из Инстаграма на пользователей смотрел вылитый мужчина. Сегодня женщина сменила мужественные наряды на красивый макияж и сексуальные платья.

«Я ломаю стереотипы», – заявляет она.

Ванг стала одной из самых запоминающихся победительниц пятнадцатого сезона популярного шоу. Ее личность тогда вызывала спорные ощущения, которые не утратили своей актуальности и сегодня.

В конце девятнадцатого года Джулия шокировала аудиторию и объявила себя мужчина, назвавшись Томасом. Она публиковала фото в соответствующей одежде и макияже, который делал ее очень похожей на представителя сильного пола.


«Пол хирургически менять я не буду, меня просто устраивает мужской образ» – писала она.



«Я не отношусь к трансгендерам, но я уважаю их за ту смелость, которую они проявляются в попытке стать теми, кем хотят», — писала Ванг.

До сих пор досконально не известно, где именно появилась на свет ведьма. Он говорит, что ее родина – Латвия, а ее мама родом из Франции. Но говорили, что Джулия родом из обычной российской деревни, которая расположена рядом в Нижним Новгородом. И зовут экстрасенса Юлией.

Сегодня в аккаунте Джулии указано, что она проводит различные ритуалы в направлении черной магии.

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По материалам: MirFactov

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