Какие игры и DLC вышли для Xbox за неделю: 22-27 ноября





Минувшая неделя на приставках Xbox не стала богатой на новые релизы, а наиболее интересные из них попали в подписку Game Pass. В частности, уже сейчас по подписке можно играть в две новинки — Before We Leave и Симулятор ОЛЕЕЕЕНЯ: Самая обычная оленья игра.

Главным релизом недели, если смотреть на ТОП-10 самых популярных игр в Xbox Live, стал Farming Simulator 22. В России игра не пользуется большим спросом.

Вот список того, что вышло в Microsoft Store для Xbox за неделю — с 22 по 27 ноября:

Название игрыЦенаBefore We Leave$19.99Crazy Trucks$9.99Симулятор ОЛЕЕЕЕНЯ: Самая обычная оленья игра$19.99+Despotism 3k$10.99Drizzlepath: Deja Vu$6.99Fishing: North Atlantic Enhanced Edition$34.99+Instant Sports Paradise$24.99Farming Simulator 22 — YEAR 1 Bundle$87.99+Farming Simulator 22$49.99+LEGO® Builder’s Journey$19.99Little Bug$12.99Night Lights$4.99PBA Pro Bowling 2021 — Ultimate Starter Pack$59.99+Space Elite Force 2 in 1$7.99Techwars Global Conflict — Demigod Legacy EditionбесплатноTEKKEN 7 — Definitive Edition$119.99+TEKKEN 7 — Originals Edition$99.99+theHunter: Call of the Wild™ — Gold Bundle$54.99+War Thunder — Комплект «Черная пятница»$44.99+