Какие старинные традиции, существовавшие на Руси, исчезли из нашей жизни

Семейная трапеза

Посиделки

Чаепитие

Посещение бани

Именины

На Руси существовало множество традиций, которые складывались веками и передавались из поколения в поколение. Они были почитаемы и составляли образ жизни русского человека. В настоящее время многие древние традиции забыты. Они исчезли из нашей жизни и сохранились только в исторической памяти народа.На Руси были большие семьи, поэтому всегда существовала традиция принимать пищу всем вместе за одним столом. Никто даже не помышлял о том, чтобы начать есть раньше других только потому, что он проголодался.Когда все собирались за обеденным столом, первым должен был приступить к трапезе глава семьи. Ему же, как кормильцу, полагался и лучший кусок.После него могли приступить к еде другие члены семьи. Никто не набрасывался на еду, не старался съесть побольше, все принимали пищу с заботой друг о друге, следя за тем, чтобы досталось каждому.Эта традиция существовала на Руси долгое время и только в конце ХХ века она постепенно сошла на нет.Посиделки или, как их называли в прежние времена, супредки, являлись традицией зимнего времени, когда темнело рано, работа в доме уже была переделана, а развлечений в виде телевизора или компьютера не существовало.Вечерами люди собирались у кого-то дома, чаще всего у одинокой, пожилой женщины, и проводили время за общением и рукоделием. Девицы вышивали, вязали, пряли, пели песни. Во время посиделок обсуждали городские новости, рассказывали различные истории и делились событиями дня.Чаще всего на таких посиделках собирались женщины, но могли присутствовать и мужчины. Там, где собиралась молодежь, юноши также принимали участие в посиделках. Они развлекались, шутили, загадывали загадки, которые было принято отгадывать всей компанией. На таких посиделках нередко зарождались отношения между молодыми людьми.Традиционное чаепитие возникло на Руси в XVII веке, когда в Россию впервые был привезен чай. Сначала она была распространена при дворе. Но чуть позднее, когда этот напиток стал доступен для простых людей, традиция распространилась повсеместно.Чай пили везде: дома за общим столом, в гостях, на вечерних посиделках. На стол ставили начищенный до блеска самовар, ставили чашки с блюдцами, сахарницу и баранки — они считались главными атрибутами чаепития. Существовал обычай пить чай из блюдечка, закусывая пиленым сахаром и баранками.В каждой семье существовала традиция устраивать вечернее чаепитие, во время которого проводились семейные советы, принимались важные решения.Обычай устраивать для всей семьи банные дни существовала на Руси с давних времен. Это событие воспринималось не только как гигиеническая процедура, но и как своеобразный духовный ритуал. Считалось, что баня придает силы, излечивает от хворей, очищает не только внешне, но и внутренне.Посещение бани предшествовало каждому выходному дню, празднику, важному событию в семье. В бане было принято мыться с близкими людьми, с хорошим настроением, неспешно, несколько раз посещая парилку, а затем обливаясь холодной водой. Нередко эта процедура затягивалась на несколько часов.На Руси было принято отмечать именины, а не дни рождения, когда человек рождается физически. А вот именины — это день духовного рождения. Он считался более важным в жизни человека.С утра именинник должен был посетить церковь, помолиться и причаститься. Затем можно было устроить чаепитие с родственниками и друзьями, угостить их испеченными с вечера пирогами.