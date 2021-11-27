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Китайский эксперт назвал три главных угрозы мировой экономике

Китайский эксперт назвал три главных угрозы мировой экономике

10:15  Автор: Иван Антонов, Пекин



Пандемия коронавируса оказывает негативное воздействие на глобальную экономику. Не все риски можно предсказать, но некоторые вызовы, возникающие уже сейчас, очевидны для декана Института экономических исследований Университета Цинхуа Ли Даокуя, которого цитирует ресурс «Синьцзинбао».

Во-первых, серьёзной проблемой является ускорившееся из-за коронавируса накопление мировыми экономиками государственного долга. По оценке учёного, в условиях пандемии этот показатель увеличился на 18 процентов в глобальном масштабе.

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Сама по себе эта цифра не критична, но, наложившись на уже имевшиеся непогашенные обязательства, способна обернуться дополнительной головной болью. В зоне наибольших рисков находятся страны с «формирующимися рынками», у которых могут в перспективе возникнуть большие сложности.

Во-вторых, из-за пандемии ускорилась перестройка производственных цепочек. Этот процесс может спровоцировать рост издержек корпораций и, как следствие, подстегнуть инфляцию, что также негативно скажется на экономиках отдельных стран, включая Китай, подчеркнул Ли Даокуй.


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В-третьих, проблемы могут возникнуть из-за «зеленого» перехода. Переориентация стран мира на новые источники энергии взамен ископаемого топлива может оказаться очень дорогой, предупредил учёный. Кроме этого, не до конца готовы соответствующие технологии, что повлечёт рост расходов, а за ними цен и другие проблемы.

Что касается Китая, то ему в первую очередь предстоит найти выход из старой модели роста, определив новые направления развития. Среди таковых эксперт называет расширение среднего класса, за пределами которого пока остаётся примерно миллиард китайцев. Если за ближайшие 15 лет получится создать в стране устойчивую группу граждан со средними доходами численностью 400 миллионов человек, тогда КНР сможет уверено опереться на свой внутренний рынок, прогнозирует специалист.



#Китай


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По материалам: pnp.ru

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