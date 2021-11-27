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Кому поручат исследовать аудитории телеканалов и сайтов

Кому поручат исследовать аудитории телеканалов и сайтов

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Марина Третьякова



Изучать предпочтения телезрителей и читателей интернет-прессы смогут только российские компании с минимальным набором необходимого оборудования. Соответствующий приказ Роскомнадзора вступает в силу 27 ноября.

В июле этого года вступил в силу закон о едином измерителе интернет-аудитории. До него законодательство регулировало только измерение аудитории телеканалов и отдельных передач. Ввести такие же правила для измерения интернет-аудитории предложил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Универсальная и прозрачная система оценки, по аналогии с той, которая много лет работает на ТВ, позволит сделать рекламную индустрию в интернете более предсказуемой и эффективной», — пояснял он свою инициативу.

Законы, вступающие в силу с 27 ноября


Закон поручает Роскомнадзору назначить компанию, которая будет исследовать аудитории СМИ. Приказ ведомства определяет условия для отбора такой организации. Первое — организация должна быть российским юридическим лицом. Доля иностранного участия не может превышать двадцати процентов. Иностранцы не должны контролировать или влиять на её работу.  Второе — компания должна иметь хотя бы трёхлетний опыт исследования аудитории телеканалов или сайтов. У неё должно быть собственное оборудование, компьютерная программа и методика исследований, а также свой сайт, говорится в приказе.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#интернет #СМИ


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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