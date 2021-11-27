Крупный патч 1.5 для Cyberpunk 2077 выйдет вместе с next-gen обновлением





Разработчики игры Cyberpunk 2077 обещали выпустить обновление проекта до консолей нового поколения до конца 2021 года. Но не так давно стало известно, что планы, в очередной раз, изменились. Теперь выход обновления Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S и Playstation 5 назначен на 1 квартал 2022 года, и в это же время игра получит крупный патч под номером 1.5.

Руководитель CD Projekt RED Адам Кичински рассказал в интервью Rzeczpospolita о планах выпустить в 1 квартале 2022 года крупный патч для Cyberpunk 2077 под номером 1.5 и обновление до next-gen приставок:

В этом году мы больше не будем выпускать обновления для игры. Мы интенсивно работаем над версией для консолей последнего поколения, которая выйдет в первом квартале 2022 года с крупным обновлением — патчем 1.5. Решение отложить выпуск обновления до следующего поколения Cyberounk было трудным, но мы убеждены, что оно было правильным, тем более что оно явилось следствием рекомендации нашей команды разработчиков. Качество должно быть максимально высоким.

В том же интервью Rzeczpospolita Адам Кичински рассказал, что игра Cyberpunk 2077 запомнится «очень хорошей» в долгосрочной перспективе.