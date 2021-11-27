Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кто получит субсидии на испытания беспилотных автомобилей

Кто получит субсидии на испытания беспилотных автомобилей

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Мария Соколова



В России изменили правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат на испытания высокоавтоматизированных транспортных средств. Такое постановление вступает в силу 27 ноября.

К таким транспортным средствам относятся беспилотные автомобили, которые самостоятельно оценивают возможности передвижения по маршруту. Если же из-за погодных условий или других ситуаций система не может справиться с управлением, то автомобиль остановится или оповестит водителя о передаче ему управления.

Постановление уточняет требования к российским организациям, которым компенсируют часть расходов, связанных с организацией и проведением испытаний беспилотных авто. Государство оплачивает 90 процентов таких затрат.

Законы, вступающие в силу с 27 ноября


Деньги предоставляют в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Получателей компенсации определяет Минпромторг в результате отбора полученных заявок от компаний. У испытательной лаборатории, желающей получить субсидию, не должно быть просроченных задолженностей. Она не может находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Мосгордума определила перечень улиц, где будут тестировать беспилотные авто


Предусмотрено, что результатом предоставления субсидии должна быть выдача в 2022 году не менее 100 заключений о соответствии беспилотных транспортных средств требованиям безопасности. Эти требования установлены Положением о проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования беспилотных автомобилей.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#авто #деньги


108
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом опасном штамме COVID-19
Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом
Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким
Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и
Лунный день сегодня 27 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 27 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 ноября 2021 года
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
5 игр из Game Pass с интересным сюжетом для одиночного прохождения
5 игр из Game Pass с интересным сюжетом для одиночного прохождения
Жена Антона Макарского рассказала, как будет «кушать» мужа-именинника
Жена Антона Макарского рассказала, как будет «кушать» мужа-именинника
Дарья Повереннова с грустью проводила единственную дочь в Южную Корею
Дарья Повереннова с грустью проводила единственную дочь в Южную Корею
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC
Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по

Топ на сегодня

В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и молитвы
День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и
Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase
Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам

Еще по теме

Законы, вступающие в силу 9 ноября
Законы, вступающие в силу 15 ноября
Законы, вступающие в силу 10 августа
Кабмин уточнил правила возмещения затрат на льготное кредитование