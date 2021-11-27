Кто получит субсидии на испытания беспилотных автомобилей

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Мария Соколова

В России изменили правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат на испытания высокоавтоматизированных транспортных средств. Такое постановление вступает в силу 27 ноября.

К таким транспортным средствам относятся беспилотные автомобили, которые самостоятельно оценивают возможности передвижения по маршруту. Если же из-за погодных условий или других ситуаций система не может справиться с управлением, то автомобиль остановится или оповестит водителя о передаче ему управления.

Постановление уточняет требования к российским организациям, которым компенсируют часть расходов, связанных с организацией и проведением испытаний беспилотных авто. Государство оплачивает 90 процентов таких затрат.

Законы, вступающие в силу с 27 ноября

Деньги предоставляют в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Получателей компенсации определяет Минпромторг в результате отбора полученных заявок от компаний. У испытательной лаборатории, желающей получить субсидию, не должно быть просроченных задолженностей. Она не может находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

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Предусмотрено, что результатом предоставления субсидии должна быть выдача в 2022 году не менее 100 заключений о соответствии беспилотных транспортных средств требованиям безопасности. Эти требования установлены Положением о проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования беспилотных автомобилей.

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