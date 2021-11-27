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Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой и рассказала о ее характере

Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой и рассказала о ее характере
26-летняя актриса Лиза Арзамасова  опубликовала архивный снимок с мамой и рассказала о ее жизненных принципах. В предверии Дня матери Лиза Арзамасова поделилась архивным фото со своей мамой Юлией Арзамасовой, сделанное во время путешествия в Санкт-Петербург. Сама Лиза запечатлена на фото с двумя забавными косичками в черном пальто и расклешенных джинсах. Елизавета немного рассказала о своем детстве и о том, какими принципами руководствуется ее мама в жизни.
Юлия и Лиза Арзамасовы «Моя мама - классическая хорошая «плохая девчонка». ❤️ Люблю вспоминать все наши путешествия вместе и разговоры на самые разные темы. Мамины перлы обожаю и часто вспоминаю на семейных праздниках», — написала актриса в Instagram. Арзамасова призналась, что ее мама всегда была конкретна в высказываниях. Но Лиза раньше не совсем понимала, о чем говорит мама, но с годами это изменилось: «Она всегда очень конкретна в высказываниях. Моё любимое: «Отстаньте от меня со своей скучной правдой! Я давно уже достойна прекрасной лжи»! 😉❤️». «Помню, как в детстве на меня произвело впечатление ее откровение: «Я жуткая эгоистка! И именно поэтому я так лелею, берегу, нежу и обожаю всех тех, кто меня любит»! Тогда мне это показалось дерзким, а сейчас думаю: неееет, не противоречит самым основным базовым настройкам. И вполне понятен мамин основной принцип: «Ни шагу без любви! С места не сдвинусь»! ☺️»,— поделилась актриса.
Лиза Арзамасова с мамой и Мартином Авербухом Лиза поблагодарила маму за то, что та ежедневно «сдвигается с места» ради нее. «Юля ❤️❤️❤️ самая прекрасная Мама на свете ❤️❤️❤️А уж как она меня уберегла от ошибки 🙌🏻😅 вечная благодарность ❤️🔥 Именно благодаря Юле, сейчас у меня есть такая семья ❤️», призналась певица Светлана Светикова. Стоит отметить, что мама актрисы растила ее одна. Отец Лизы ушел из жизни, когда ей было 8 лет. Юлия всячески помогала  дочери на пути к карьере в кино. Она отправила Лизу учиться в музыкальную студию при ГИТИСе и рассылала ее анкеты на кастинги.Сейчас Юлия Арзамасова помогает Лизе с воспитанием 3-месячного сына Льва. Напомним, что Елизавета Арзамасова замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Ильей Авербухом. Пара недавно стала родителями сына. Актриса часто делится в своем блоге милыми семейными видео и признается, что счастлива в браке, несмотря на солидную разницу в возрасте с супругом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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