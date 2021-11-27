Любовный гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Амурные дела многие люди ставят на первое место в жизни. Важно следовать рекомендациями астрологов, чтобы не потерять любовь в этот опасный период.

Понедельник, вторник и суббота — самые опасные дни недели. В понедельник негативным будет Меркурий в аспекте с Солнцем, во вторник слабой будет Луна, а в субботу нас ожидает солнечное затмение. Это не значит, что про любовь стоит забыть. Наоборот, нужно помнить о мерах предосторожности, чтобы не потерять любовь своих близких и второй половинки. Также не забывайте о советах астрологов о том, как усилить слабый гороскоп.

Овен

У Овнов в начале недели возможны сильные ссоры с родственниками, второй половинкой, друзьями. В любви им стоит быть предельно внимательными к чужим чувствам и эмоциям. Восстановиться после сильных ссор им поможет умение не принимать негатив на себя. Все самое лучшее должно произойти в воскресенье. Астрологи считают, что именно в этот день жизнь вернется в прежнее русло.

Телец

Тельцам на этой неблагоприятной неделе нужно как можно чаще находиться подальше от людей, лишающих счастья и удачи. Ранее мы рассказывали, как их можно распознать и как от них можно защититься. Согласно мнению астрологов, неделя будет непредсказуемой и стрессовой. Настроение может оказаться вовсе не подходящим для поисков любви. Если захочется произвести на кого-то впечатление при знакомстве, лучше быть честными.

Близнецы

Любовные дела лучше пока приостановить. Признания, свидания, предложение руки и сердца, сюрпризы, поиски любви на сайтах знакомств — все это будет сейчас неэффективным. С другой стороны, звезды, словно смеясь над Близнецами, сделают их более влюбчивыми. Астрологи рекомендуют посвятить время попыткам стать лучше. В этом Близнецам помогут полезные советы по работе над собой. Любовь должна отойти на второй или даже третий план.

Рак

На Раков может напасть грусть и апатия. Людям данного Знака стоит помнить о том, что улыбаться полезно даже в такие моменты. Это поможет им преодолеть невзгоды, в том числе и в любовных делах. Выходные лучше провести с любимым человеком, с семьей. Одиноким Ракам стоит остаться в уединении. Те, чье сердце свободно, тоже могут в начале недели повстречать человека, который изменит их судьбу.

Лев

Львов с 29 ноября по 5 декабря ожидают приятные встречи. Возможно, это будет не вторая половинка, а тот, кто познакомит Львов с будущим партнером. Медитация на привлечение любимого человека будет очень полезной. Она поможет понять, кто именно нужен Львам в плане внешности, характера. Всем, кто уже находится в отношениях, лучше отказаться от негатива, ревности, подозрительности.

Дева

Девам ни в коем случае нельзя врать любимым людям и второй половинке в особенности. Тайное в любом случае станет явным, что подорвет чужое доверие. Вернуть его будет практически невозможно. Чтобы привлечь удачу в любовную сферу, Девам стоит перестать волноваться по пустякам. В этом им помогут практики против тревожности. Также полезно будет заняться самореализацией и творчеством.

Весы

Одинокие люди данного Знака смогут повстречать достойного и подходящего человека, но у них не получится раскрыть свой потенциал в первые два и в последние два дня недели. Есть и некоторые плюсы этой недели. Например, ночные светила могут сделать так, что изжившие себя отношения завершатся. Важно сфокусироваться на будущем и мыслях о хорошем. Всем, кто в поисках, стоит пробудить сердечную чакру любви и попробовать почаще улыбаться.

Скорпион

Все Знаки Зодиака в отношениях совершают определенные ошибки. Успех в любви определяется умением предотвращать появление этих ошибок при помощи попыток работы над собой. Астрологи советуют Скорпионам как можно меньше думать о прошлом, а также выполнить все данные ранее обещания. Это поможет укрепить любовь и доказать свою преданность близкому человеку.

Стрелец

Стрельцам стоит почаще пользоваться камнями для привлечения любви. Сила минералов будет очень высокой, ведь это сила самой природы. Если Стрельцы столкнутся с проблемами на работе, им не стоит вываливать их на близких людей или вторую половинку. Главный секрет успешной любви на любом ее этапе сейчас — это умение фокусироваться на чем-то приятном. Унылые и уставшие Стрельцы будут отталкивать от себя людей.

Козерог

Козерогам для сохранения любовной удачи стоит заняться укреплением своего здоровья. Когда человек чувствует себя хорошо, у него все получается, особенно в амурных делах. Это не идеальное время для знакомств и свиданий, но в середине недели Козероги смогут преуспеть в этом направлении. Нужно лишь быть готовыми к переменам и сохранять чувство такта. На свиданиях не нужно говорить только о себе, чтобы не прослыть занудой.

Водолей

Некоторые Водолеи на этой неделе могут отдалиться от любимого человека. Согласно любовному гороскопу, такая фаза не продлится долго, но поможет понять, какое будущее ждет отношения. Не стоит паниковать. Немного внимания к личным делам не повредит, а партнеру можно просто не говорить о паузе: лучше просто сказать, что дел сейчас невпроворот. Водолеи относятся к стойким и сильным Знакам Зодиака, поэтому они переживут любые невзгоды.

Рыбы

Рыбы могут начать впитывать в себя негатив, словно губка. Чтобы этого не происходило, им стоит пользоваться техниками очищения. В противном случае любовная сфера не принесет им ни толики удовлетворения и радости. Они будут отталкивать от себя окружающих, что может плохо сказаться на их репутации. Воскресный день будет наиболее удачным для свиданий, встреч и реализации любовных планов.