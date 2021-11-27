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Лунный день сегодня 27 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 27 ноября 2021 года

Провести последнюю субботу ноября без проблем и неурядиц помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре. С их помощью удастся обрести уверенность и выполнить запланированные дела без проблем.


Эта суббота будет не самым позитивным днем. Энергетика ночного светила будет вызывать перепады настроения, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать день с дыхательной гимнастики, чтобы привести чувства к гармонии и избавиться от стресса. Благодаря умению брать себя в руки и не спешить удастся привлечь удачу.

Фаза Луны: начинается 23 лунный день, который убывающее ночное светило проведет в созвездии Девы. Энергетика этих суток будет подталкивать к необдуманным решениям, которые будут притягивать неудачи, и астрологи рекомендуют отказаться от спешки, а также быть внимательными и направлять энергию в созидательное русло.

Что принесет удачу сегодня


осторожность;
завершение текущей работы;
восстановление сил;
умеренность во всем;
позитивный настрой.

Что отпугнет успех


спешка;
импульсивность;
спонтанная смена планов;
незапланированные траты;
доверие слухам;
потакание дурным привычкам;
ревность.

Магнитные бури 27 ноября: в последние дни солнечная активность была низкой. Эта суббота не будет исключением, и магнитных бурь на 27 ноября не предвидится.

Домашние дела по лунному календарю

В субботний день астрологи рекомендуют экономить силы и энергию, поэтому заниматься тяжелыми домашними делами не имеет смысла. В этот день лучше всего выполнять легкую работу или же отложить уборку и насладиться отдыхом. Уместным будет уход за комнатными растениями, а также медитации, направленные на освобождение от стресса и навязчивых мыслей. Отправляться на шумные вечеринки нежелательно из-за риска возникновения конфликтных ситуаций.

Одежда и талисманы на эту субботу

Субботний день будет удачным, если правильно подобрать оттенки одежды и использовать талисманы. Астрологи отмечают, что желтые и шафранные оттенки помогут сохранить оптимизм, а приглушенные оранжевые и коричневые — сосредоточиться на работе. Овальные узоры будут помогать сохранять равновесие, а изделия из металла будут позитивно влиять на энергетику. В качестве талисманов стоит выбирать малахит и нефрит. Эти минералы защитят от невзгод и помогут провести субботний день без проблем.


Финансы и работа в 23 лунный день

В этот лунный день астрологи рекомендуют отказаться от новых дел и заняться завершением текущей работы. Не повредит делам и осторожность: при отсутствии спешки и смены планов удастся завершить необходимую работу в срок и не допустить досадных промахов. Финансовая активность в эту субботу также чревата проблемами, поэтому крупные покупки, сделки и кредитование лучше отложить до более благоприятного времени. Удачу принесет и работа, связанная с творчеством и развитием спящих талантов.

Любовь и отношения 27 ноября

В эту субботу романтические отношения возможны, однако важно следить за настроением, чтобы не попасться на удочку недоброжелателей, сплетников или токсичных личностей. Семейные пары смогут провести время наедине друг с другом, обсудить планы и начать подготовку к новогодним праздникам. Одиноким сердцам в этот день важно не доверять слухам и распознавать лесть, которая может пагубно отразиться на развитии отношений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергетика Луны будет отчасти поглощаться созвездием, однако за настроением важно следить и не допускать его перепадов. Справиться с эмоциями помогут дыхательные практики, а также настои трав, которые повысят энергетику и приободрят. Не стоит исключать и прогулки на свежем воздухе: они помогут закалить организм. Избавиться от стресса и негативных эмоций можно и с помощью творчества: рисование позволит усмирить агрессию и расслабиться.

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По материалам: dailyhoro.ru

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