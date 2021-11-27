Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу

Артист Максим Галкин рассказал о своих детях. Иван Ургант поинтересовался у Максима Галкина, не ревнуют ли Лиза и Гарри его к маленьким участникам программы «Лучше всех» на Первом канале. Супруг Примадонны в юмористической форме ответил на вопрос коллеги. В популярной детской программе Максим Галкин старается уделить внимание всем участникам. Бывает, что шоумен берет на руки одного из малышей или сажает какого-то ребенка к себе на колени. Как на это реагируют восьмилетние Лиза и Гарри? «Наши с Аллой дети слишком хорошо воспитаны, чтобы сказать о ревности, но подумать-то они могут! Когда они были поменьше, то смотря эту программу, пытались всячески отвлечь меня. Хотели показать, что тоже чего-то стоят, ведь папа каким-то детям говорит, что они лучше всех. Потом я осознано стал своих хвалить во время эфира. Недавно Гарри сказал гениальную фразу: «Папа, а какой смысл нам к тебе приходить? Ты все наши таланты знаешь, чем мы тебя удивим?» — поделился 45-летний юморист в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.Максим Галкин с детьми Слушая Максима, 43-летний Иван признал, что наследники коллеги очень талантливые и находчивые. «У меня тоже есть дети. Мне неприятно знать, что твои лучше, чем мои. И это все знают», — заявил Ургант. Галкин в свою очередь продолжил нахваливать Гарри и Лизу, рассказывая, сколько сил они с Аллой Борисовной вкладывают в их развитие и воспитание. «Они такие разносторонние, всем занимаются. За что не возьмутся — у них все получается. Иван, все в твоих руках!» — заключил Максим, намекнув Ивану, что тот еще в силах как-то повлиять на своих детей. Ургант растит двух дочерей, Нину и Валерию, от союза с Натальей Кикнадзе. Кроме того, телеведущий принимает активное участие в жизни Нико и Эрики — детей супруги от предыдущего брака.