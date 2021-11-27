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Марк Рудинштейн перенес срочную операцию после инфаркта и инсульта

Марк Рудинштейн перенес срочную операцию после инфаркта и инсульта

Кинопродюсеру Марку Рудинштейну, который находится в тяжелейшем состоянии, сделали трахеостомию — операцию по образованию искусственного отверстия в шее для свободного доступа к дыхательным путям, пишет телеграм-канал Mash.

Подобное хирургическое вмешательство требуется, когда человек теряет возможность вдыхать воздух через рот, например вследствие отека. По информации канала, 75-летний создатель фестиваля "Кинотавр" остается в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось ранее, в сентябре продюсер перенес экстренную операцию — ему сделали стентирование коронарных артерий. Спустя месяц его вновь госпитализировали из-за сердечного приступа. Уже в больнице у него случился обширный инсульт, следствием которого стало сильное поражение мозга. В ночь на 25 ноября он впал в кому.

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По материалам: uposters.ru

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