Марк Рудинштейн перенес срочную операцию после инфаркта и инсульта

Вадим Карасев

Кинопродюсеру Марку Рудинштейну, который находится в тяжелейшем состоянии, сделали трахеостомию — операцию по образованию искусственного отверстия в шее для свободного доступа к дыхательным путям, пишет телеграм-канал Mash.



Подобное хирургическое вмешательство требуется, когда человек теряет возможность вдыхать воздух через рот, например вследствие отека. По информации канала, 75-летний создатель фестиваля "Кинотавр" остается в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.



Как сообщалось ранее, в сентябре продюсер перенес экстренную операцию — ему сделали стентирование коронарных артерий. Спустя месяц его вновь госпитализировали из-за сердечного приступа. Уже в больнице у него случился обширный инсульт, следствием которого стало сильное поражение мозга. В ночь на 25 ноября он впал в кому.