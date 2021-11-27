Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким

Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким


На этой неделе некоторые покупатели уже начали получать мини-холодильники в стиле Xbox Series X, хотя официально их доставка должна была начаться в декабре. Пока отзывов о холодильниках не так уж и много, но можно найти одну распространенную жалобу – эти мини-холодильники очень громко работают.

Ниже можно видеть ролик Гейба Гурвина, редактора GameSpot, который обзавелся таким холодильником. В видео Гейб показывает, насколько громко работает мини-холодильник в стиле Xbox Series X. Он отмечает, что этот холодильник, вероятно, громче даже настоящей игровой приставки Xbox Series X, когда она проигрывает диск.


Как указывают производители мини-холодильника Xbox Series X, у него постоянно в процессе работы вращается внутри кулер. Из-за этого его громкость всегда остается на одном уровне, то есть тише работать он не будет.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом опасном штамме COVID-19
Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом
Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким
Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и
Лунный день сегодня 27 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 27 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 ноября 2021 года
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
5 игр из Game Pass с интересным сюжетом для одиночного прохождения
5 игр из Game Pass с интересным сюжетом для одиночного прохождения
Жена Антона Макарского рассказала, как будет «кушать» мужа-именинника
Жена Антона Макарского рассказала, как будет «кушать» мужа-именинника
Дарья Повереннова с грустью проводила единственную дочь в Южную Корею
Дарья Повереннова с грустью проводила единственную дочь в Южную Корею
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC
Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по

Топ на сегодня

В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и молитвы
День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и
Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase
Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам

Еще по теме

Покупатели уже получают мини-холодильники Xbox Series X
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S
На Xbox Series X | S стал доступен новый динамический фон — в стиле Xbox 360
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN