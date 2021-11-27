Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким





На этой неделе некоторые покупатели уже начали получать мини-холодильники в стиле Xbox Series X, хотя официально их доставка должна была начаться в декабре. Пока отзывов о холодильниках не так уж и много, но можно найти одну распространенную жалобу – эти мини-холодильники очень громко работают.

Ниже можно видеть ролик Гейба Гурвина, редактора GameSpot, который обзавелся таким холодильником. В видео Гейб показывает, насколько громко работает мини-холодильник в стиле Xbox Series X. Он отмечает, что этот холодильник, вероятно, громче даже настоящей игровой приставки Xbox Series X, когда она проигрывает диск.

Yeah don’t get this lol pic.twitter.com/Eq1IODL74G — Gabe Gurwin (@GamingAngelGabe) November 23, 2021



Как указывают производители мини-холодильника Xbox Series X, у него постоянно в процессе работы вращается внутри кулер. Из-за этого его громкость всегда остается на одном уровне, то есть тише работать он не будет.