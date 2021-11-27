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Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда Александра Терехова

Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда Александра Терехова

Подводим итоги недели в нашем традиционном дайджесте и рассказываем о главных новостях из мира моды.

1.Александр Терехов вернулся в мир моды с новым брендом

После закрытия своего бренда Александр Терехов взял паузу и на время ушел в тень, а теперь возвращается в индустрию.

Напомним, что бренд Alexander Terekhov был закрыт в 2020 году — такое решение приняла Оксана Лаврентьева (бренд принадлежал ее компании "Русмода"), заявив, что собирается сосредоточиться на продвижении собственной марки.


Александр Терехов

И вот на этой неделе все поклонницы дизайнера, который завоевал сердца светских модниц блестящими вечерними платьями, получили радостную весть. Терехов возвращается с новым брендом Sashaverse (прежнюю именную марку Alexander Terekhov дизайнер больше не может использовать). В инстаграме бренда появились фото нескольких моделей из будущей коллекции. Любительницы вечеринок могут выдыхать спокойно — культовые платья в пайетках и стразах на месте.


Sashaverse

Я пер­вое вре­мя раз­мыш­лял, что мо­гу стать ху­дож­ни­ком, ведь я люб­лю рисо­вать. Еще бы­ла идея стать су­ше­фом. Но ни в том, ни в дру­гом я не почув­ство­вал стра­сти, по­это­му остал­ся ве­рен се­бе и сво­е­му делу,

— рассказал Александр в эксклюзивном интервью Vogue.

Кроме уже привычных для стиля Терехова вещей в его новом проекте можно будет найти и винтажные вещи, которые дизайнер собирает по всему миру и реставрирует для клиентов. Например, в съемку для Vogue также вошла фиолетовая шу­ба из вин­таж­но­го ме­ха пес­ца. Старт продаж коллекции в магазинах планируется на февраль (коллекцию уже закупили ЦУМ и Babochka, откроется и онлайн-магазин).

2.Tiffany & Co. представил самое дорогое украшение в истории бренда

Ювелирный бренд показал обновленное архивное колье с Всемирной выставки 1939 года с 80-каратным Имперским бриллиантом (Diamond Empire). Драгоценность презентовали в рамках ювелирной экспозиции в Дубае, где сейчас проходит очередная Всемирная выставка Dubai Expo 2021.

О планах преобразить архивное колье было объявлено еще в январе. Уникальный бриллиант весом более 80 карат и с чистотой IF (internally flawless, внутренне безупречный) был назван в честь культового сооружения родного для Чарльза Тиффани города Нью-Йорка Empire State Building. В колье его обрамляют в общей сложности 578 бриллиантов.


Архивное изображение
Современный вид

Это крупнейшее из украшений, когда-либо представленных на продажу брендом, его размер превосходит лишь Tiffany Diamond, который, как широко известно, продаже не подлежит — с этим уникальным бриллиантом на публике появлялись лишь несколько избранных звезд, в том числе Одри Хепберн и Леди Гага. Эксперты оценивают стоимость обновленного колье с бриллиантом Diamond Empire в 20—30 миллионов долларов.

3.Стокгольмский бренд Arket открывает первый флагманский магазин в России

В Москве, в ТЦ "Метрополис", откроется первый магазин Arket в России. Радоваться могут не только модники, но и гурманы, ведь в новом пространстве бренда будет и кафе с повседневной скандинавской кухней и выпечкой (у любителей фрикаделек и прочих вкусностей теперь будет выбор между Ikea и Arket). Конечно, в магазине будет представлена и одежда для мужчин, женщин и детей, а также товары для дома. Открытие запланировано уже на 9 декабря, так что предновогодний шопинг вполне можно планировать.


Arket

4.В честь "черной пятницы" винтажные вещи Gucci можно купить в супермаркете (но придется поискать)

Распродажи в "черную пятницу" превращаются для модников в настоящий квест, но бренд Gucci, похоже, предлагает своим поклонникам действительно сыграть в увлекательную игру. В британских супермаркетах Asda будут спрятаны винтажные вещи бренда — прямо между лотками с овощами и банками консервов. Ценник обещают весьма гуманный — от 12 фунтов стерлингов, так что люксовую обновку вполне можно приобрести на сдачу от закупок на выходные.


Показ Gucci

5.Культурные планы: 20-й фестиваль немецкого кино в Москве

Ну а если мода и погоня за распродажами вас уже немного утомила, то тайм-аут можно взять в кинотеатре. Тем более что сейчас киноманов ждут премьеры фильмов, которые в обычном прокате не поймаешь. В Москве стартовал 20-й фестиваль немецкого кино — продлится он до 30 ноября, так что, если еще нет планов на выходные, стоит присмотреться к программе. К тому же в ней заявлено сразу несколько явных хитов. Хедлайнером смотра можно смело назвать фильм "Фабиан — полет в пропасть" с Томом Шиллингом. Картину, снятую по книге Эриха Кестнера, показывали на Берлинском кинофестивале. На "немецком "Оскаре" (Deutscher Filmpreis) лента собрала целый ворох номинаций и в итоге взяла три награды — за лучший игровой фильм, монтаж и работу оператора.


Обратить внимание стоит и на новый фильм с участием Ларса Айдингера "Последний приговор", основанный на реальной истории капитана госбезопасности ГДР Вернера Теске — последнего человека, казненного в Восточной Германии.


Если не успеваете на сам фестиваль, то не расстраивайтесь — некоторые фильмы программы останутся в прокате и в начале декабря.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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