На SBERTALKS – 2021 расказали о тенденциях онлайн-торговли и возможностях регионального бизнеса

Байкальский банк Сбербанка 25 ноября провел онлайн-форум для предпринимателей Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, Якутии. Эксперты банка вместе с собственниками и руководителями компаний малого и среднего бизнеса обсудили тенденции и вызовы современной оnline*-торговли, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Мероприятие является традиционным, Сбер в регионах присутствия Байкальского банка проводит SBERTALKS** с 2016 года и впервые бизнес-форум объединил предпринимательское сообщество четырех регионов, что стало возможным благодаря онлайн-формату.

В программе SBERTALKS ONLINE – 2021 прошли мастер-классы, посвященные новым платформам и платежным системам, обеспечивающим работу онлайн-магазинов. Одним из таких новых инструментов для регионального бизнеса является сервис InSales, который с июля 2021 года стал доступен и бизнес-компаниям Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкалья. Ведущий специалист платформы Сергей Самсоненко рассказал участникам форума о динамике развития онлайн-торговли на примере InSales.В регионах России с его помощью свою деятельность уже осуществляют более 8 тысяч интернет-магазинов, через платформу в месяц отрабатывается миллион заказов, 30 миллионов посетителей ежемесячно интересуются онлайн-предложениями компаний- пользователей InSales, а оборот партнеров платформы составляет 4 миллиарда рублей.



Роман Буров - руководитель группы отдела новых продаж ЮKassa*** представил слушателям форума SBERTALKS анализ современных платежных методов, которые разработаны и действуют в регионах РФ для пользователей онлайн-торговли. Эксперты Сбербанка прогнозируют в ближайшие 5 лет стремительный рост e-com**** (электронной коммерции)- в 4 раза. В настоящее время ее доля составляет в России 8%. Пик популярности онлайн-расчетов пришелся на 2020 год. Спикеры бизнес-форума представили региональному бизнесу не только аналитику по эволюции платежного поведения россиян, но и обзор новых возможностей с ресурсами онлайн-торговли и онлайн-расчетов.

В качестве обмена опытом на форуме были представлены и успешные стратегии и практики. Так, практическими кейсами и опытом работы в онлайн-продажах поделились основатель интернет магазина обуви vorsh.ru***** Семенов Сергей и один из востребованных бизнес-спикеров России и СНГ по управлению персоналом и управлению продажами, автор бестселлера «45 татуировок менеджера|продавана|личности» Максим Батырев.

Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:

— SBERTALKS уже не первый год является традицией банка, наши партнеры всегда ждут этого события и пандемия не является поводом для отмены таких мероприятий. Мы чувствуем, как региональному бизнесу именно сейчас остро нужна актуальная информация по онлайн-торговле. Это тренд времени- только за период с 2011 по 2019 годы объем рынка онлайн-торговли в РФ увеличился в среднем на 28%, объем онлайн-продаж вырос с 235 миллиардов до 1,72 триллиона. Рублей., и 2020-2021 эти тенденции значительно усилили. Мы почувствовали интерес к теме «тренды онлайн-торговли» и по количеству участников SBERTALKS-2021 – в этом году их было уже более 700 человек, Уверен, что знания, полученные на этом форуме повысят и эффективность бизнеса, и расширили круг общения предпринимательства.



SBERTALKS ONLINE — традиционное бизнес-мероприятие, которое Байкальский банк Сбербанка проводит в формате Edutainment******. Оно объединяет бизнесменов, которым важны новые идеи для развития, начинающих предпринимателей, делающих первые шаги на бизнес-пути, а также- опытных предпринимателей, готовых поделиться своим практическим опытом.

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