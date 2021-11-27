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Нелли Кобзон восхитила стройной фигурой в облегающем наряде

Нелли Кобзон восхитила стройной фигурой в облегающем наряде
Вдова певца Иосифа Кобзона, 70-летняя Нелли Кобзон посетила премьеру фильма «Бумеранг» и запечатлелась вместе с Мариной Юдашкиной, которая и поделилась совместным фото. Многие знаменитости побывали на премьере фильма Петра Буслова «Бумеранг», среди которых была и вдова Иосифа Кобзона. 70-летняя Нелли не часто появляется на светских мероприятиях, поэтому каждое ее появление вызывает интерес. На премьеру Кобзон и Юдашкина пришли в похожих нарядах в стиле total black. Нелли выбрала трикотажную кофту с золотистыми пуговицами и узкие брюки-дудочки. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Нелли Кобзон. 63-летняя Марина Юдашкина предпочла шелковую рубашку и широкие брюки. Ее образ дополнили лодочки, черный ремень и нитка жемчуга. Марина пришла на премьеру без Валентина Юдашкина, который в последнее время избегает светских мероприятий. Кутюрье борется с онкологией, лечится и проходит курсы химиотерапии в лучших клиниках мира.
Марина Юдашкина, Нелли Кобзон и Екатерина Добрынина Вместе с Мариной на премьеру пришла ее сватья. Единственная дочь Юдашкиных Галина замужем за внуком актрисы Людмилы Максаковой – Петром. Его мама Екатерина Добрынина также выбрала черный наряд - строгий блейзер с черными брюками. Марина Юдашкина опубликовла фото с подругами. Она пошутила над забавным совпадением их вкусов. «На премьере фильма Бумеранг с Екатериной и Нелли получился дресс-код😄👌», — отметила Марина. Подписчики Юдашкиной не поскупились на комплименты. «Какие красивые дамы🔥 И как же идёт чёрный цвет», «Класс, троица❤️», «У Нелли фигурка в её возрасте... просто слов нет», «Шикарно выглядете», «У Нелли фигура как у школьницы. Выглядит потрясающе», «Нелли звезда», — отметили пользователи в комментариях.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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