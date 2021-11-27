Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Эксперты в области нумерологии провели анализ этого дня и пришли к выводу, что его можно назвать благоприятным. Предлагаем узнать больше информации об энергетике последней субботы этой осени.

Числа сегодня на нашей стороне, так что удача будет рядом. Многим удастся выйти победителями из самых сложных жизненных ситуаций. Старайтесь следовать девяти законам мироздания, чтобы стать счастливее.

Число-покровитель 27 ноября 2021 года

Для начала необходимо выяснить, какое число будет покровителем этой субботы. Для этого нужно сложить все цифры, составляющие дату, а затем прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 6: 2+7+1+1+2+0+2+1+6=22. 2+2=4.

Четверка у руля, а это значит, что пришло время борьбы с негативными эмоциями. Четверка отлично сочетается с субботой. Это значит, что пришло время отдыхать, расслабляться, развлекаться и перестать думать о работе и невзгодах. Если вы хотели сегодня заняться шопингом, то можно отправиться за покупками в торговый центр либо совершить покупки в интернете. Это не самое благоприятное время для повышенной физической и интеллектуальной активности. Всего должно быть сегодня в меру. Именно поэтому главным символом дня становится сфера, олицетворяющая собой полную симметрию и гармонию.





События 27 ноября из прошлого

27 ноября 1095 года Папа Римский Урбан II объявляет о начале Первого крестового похода. Его целью была помощь восточным христианам в войне. Это прекрасный день для того, чтобы протянуть руку тем, кто находится в бедственном положении. Помогайте друг другу, ведь Четверка это поощряет.

27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому почти все его состояние после его смерти поступало в фонд Нобелевской премии. Оказывайте поддержку людям и не бойтесь поощрять тех, кто действительно этого заслуживает.

27 ноября 1918 года была основана Национальная Академия Наук Украины. Это благоприятный день для получения новых знаний, подготовки к экзаменам.

27 ноября — опасный день для путешествий. В этот день было очень много трагедий с самолетами, а также другими средствами передвижения: в 1962, 1970, 1983, 1989, 2008 и 2009 годах. Будьте предельно осторожны.

Советы нумерологов на эту субботу

Сегодня можно планировать дела на будущее, а вот важные решения принимать пока не стоит. Четверка не располагает к этому.

Это отличное время для того, чтобы прощупать почву в новом деле. Не нужно уходить в него с головой, рискуя финансами и тратя время впустую. Проверяйте информацию, собирайте данные, общайтесь с людьми и узнавайте их мнение.

Люди в такие дни намного реже совершают иррациональные поступки. Практически все наши действия будут читаемыми. Это поможет вам правильно прогнозировать каждый шаг окружающих вас людей.

В такие дни, как этот, очень опасными являются излишества — вредные привычки, большие траты, измены.

Если вы работаете сегодня, не бойтесь идти на сотрудничество с другими людьми. Помогайте тем, кто попросит вас об этом, и не бойтесь просить о чем-то взамен.

Удача последует за уверенными в себе людьми, но не за теми, кто безрассуден и любит рисковать. Четверка поощряет методичность, осторожность и объективность.

Талисманы удачи на 27 ноября

Украшения из циркония, титана. Энергия этих металлов помогает укреплять иммунитет и здоровье. С такими украшениями ваш отдых будет максимально продуктивным, что бы вы ни делали.

Зеленый и желтый оттенки. Окружайте себя вещами данных цветов и надевайте такую одежду. Зеленый оттенок дает людям возможность максимально эффективно восстанавливать физические силы. Желтый поднимает настроение и помогает забывать обиды.