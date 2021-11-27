Обнаружены тела пятерых погибших в шахте «Листвяжная»

19:15 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Обнаружены тела пятерых погибших горняков в шахте «Листвяжная», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. Тела подняты на поверхность, уточняется в сообщении.

В общей сложности найдены 11 тел. В пятницу обнаружили тела троих горняков и троих спасателей.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Под землёй в это время находились 285 человек. По последним данным, погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана. СК возбудил уголовные дела.

В Кузбассе в связи с трагедией на шахте объявлен траур с 26 по 28 ноября.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, нужно поднять всех погибших, но главная задача — не потерять больше ни одного человека.

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На субботу, 27 ноября, в стационарах остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве. Однако, по данным телеканала РЕН ТВ, число госпитализированных пострадавших возросло до 63 человек.





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Между тем, врио главы МЧС России Александр Чуприян встретился с семьями погибших спасателей Новокузнецкого горноспасательного отряда. Чуприян сообщил, что им будут выплачены такие же компенсации, как и родственникам погибших шахтеров.

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