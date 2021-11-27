Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обнаружены тела пятерых погибших в шахте «Листвяжная»

Обнаружены тела пятерых погибших в шахте «Листвяжная»

19:15  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Обнаружены тела пятерых погибших горняков в шахте «Листвяжная», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. Тела подняты на поверхность, уточняется в сообщении.

В общей сложности найдены 11 тел. В пятницу обнаружили тела троих горняков и троих спасателей.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Под землёй в это время находились 285 человек. По последним данным, погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана. СК возбудил уголовные дела. 

В Кузбассе в связи с трагедией на шахте объявлен траур с 26 по 28 ноября.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, нужно поднять всех погибших, но главная задача — не потерять больше ни одного человека.

Хинштейн прокомментировал ситуацию с банкетом в Прокопьевске на фоне траура на Кузбассе


На субботу, 27 ноября, в стационарах остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве. Однако, по данным телеканала РЕН ТВ,  число госпитализированных пострадавших возросло до 63 человек. 


Читайте также:

• Директора шахты «Листвяжная» арестовали на 2 месяца • Предъявлено обвинение по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» • Число пострадавших спасателей на шахте «Листвяжная» выросло до 15

Между тем, врио главы МЧС России Александр Чуприян встретился с семьями погибших спасателей Новокузнецкого горноспасательного отряда. Чуприян сообщил, что им будут выплачены такие же компенсации, как и родственникам погибших шахтеров.  



#происшествия


853
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря Гуляева
Максим Галкин показал, как принарядилась Пугачева в магазине Игоря
Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег
Ольга Бузова призналась, что бывший муж выгнал ее из дома без денег
Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила
Игроки в Forza Horizon 5 жалуются, что игра им уже наскучила
Какие старинные традиции, существовавшие на Руси, исчезли из нашей жизни
Какие старинные традиции, существовавшие на Руси, исчезли из нашей
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Нелли Кобзон восхитила стройной фигурой в облегающем наряде
Нелли Кобзон восхитила стройной фигурой в облегающем наряде
Битва образов: лучшее за неделю — от Даши Жуковой в бархате до Карди Би в железной маске
Битва образов: лучшее за неделю — от Даши Жуковой в бархате до Карди
Поляки порадовались попаданию на сборную России в стыковых матчах ЧМ
Поляки порадовались попаданию на сборную России в стыковых матчах ЧМ
Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола и другие события кибербезопасности
Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола
Сервис DappRadar запустит собственный токен RADAR
Сервис DappRadar запустит собственный токен RADAR
Биткоин-фонд Сальвадора купил дополнительные 100 ВТС
Биткоин-фонд Сальвадора купил дополнительные 100 ВТС

Топ на сегодня

Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом опасном штамме COVID-19
Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом
Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким
Мини-холодильник Xbox Series X оказался очень громким
Романтический уикенд в Париже: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили девятую годовщину свадьбы
Романтический уикенд в Париже: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда Александра Терехова
Модный дайджест: от уникального бриллианта до нового бренда
Любовный гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Еще по теме

При разборе завалов на шахте «Юбилейная» найдены два погибших горняка
Губернатор Иркутской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе
Путин попросил кабмин помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров
Число жертв из-за землетрясения в Польше постепенно увеличивается