Ольга Крутая отметила день рождения в Дубае: Алсу, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды на празднике

Вадим Карасев

Супруга композитора Игоря Крутого отметила день рождения в одном из ресторанов Дубая. На вечеринке выступили Филипп Киркоров и Николай Басков (которые по такому поводу спели дуэтом), а также Лев Лещенко и Алсу. По словам Игоря Крутого, им с женой удалось собрать в ОАЭ "большую часть друзей и родственников". Среди пригашенных оказались подруги именинницы Ксения Сухинова, Надежда Оболенцева и другие.

После праздника композитор выразил звездным друзьям признательность по поводу того, что благодаря им вечер удался: Конечно же, Коля Басков и Филипп — это артисты огромного таланта, умеющие создавать неповторимую атмосферу праздника, что и произошло в этот замечательный вечер, моя огромная им благодарность за это... Под утро все довольные и счастливые разъезжались, будучи уверенными, что не за горами еще множество встреч в этом красивейшем месте — одном из самых привлекательных в мире...

Сами артисты тоже остались довольны. Алсу написала в инстаграме, что "как и всегда на всех праздниках любимой семьи Крутых, было очень душевно и весело".

Маргарита Дорошевич