Ольга Серябкина призналась, что муж помог ей во время родов

Певица Ольга Серябкина и Георгий Начкебия не так давно стали родителями. 36-летняя артистка долго скрывала беременность. Лишь в последнем триместре она стала публиковать свои фото с округлившимся животом. Зато сейчас, когда роды позади, артистка делится с подписчиками подробностями волнительного периода. Как оказалось, Ольга очень тревожилась перед родами. Успокаивало ее только то, что рядом находится любимый супруг. «Это придало мне много сил. Я была счастлива, что он проходит через это вместе со мной. Чувствовала его поддержку каждую секунду — он действительно был рядом нон-стоп и помогал во всем. Без его любви и чуткости у меня, возможно, были бы совсем другие впечатления от родов. Но я говорю за себя. А вот нужно ли мужчине присутствовать — каждая пара решает сама, исходя из личных соображений. Мы же прошли этот путь вместе от начала и до конца — и это очень важно для нас», — подчеркнула Серябкина.Ольга Серябкина Конечно, певицу пугали разговорами о том, что роды в присутствии супруга могут негативно сказаться на дальнейших отношениях. Однако звезда не верит в такие домыслы. «Переживать самые разные моменты жизни вместе — это так естественно! Если между мужчиной и женщиной есть настоящая любовь, то никакие слезы и печальные эпизоды не смогут ее разрушить. Но, конечно, это не означает, что нужно распускаться и забывать о том, что твоему мужчине нужна красивая и позитивная женщина», — уверена звезда. Сейчас Ольга не только заботится о малыше, но и вовсю строит карьерные планы. Уже зимой должен выйти ее новый альбом, в который вошли все самые свежие треки. В интервью для Wday звезда призналась, что пластинка получилась очень необычной, ведь над многими треками она работала в период беременности, когда ее переполняли незабываемые эмоции.