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Поляки порадовались попаданию на сборную России в стыковых матчах ЧМ

Поляки порадовались попаданию на сборную России в стыковых матчах ЧМ

Сборная России — удобный соперник для национальной команды Польши в первом стыковом матче в квалификации чемпионата мира 2022 года. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель в беседе с телеканалом Polsat Sport.

"Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас. Нам очень повезло", — сказал футбольный специалист.

Он добавил, что российская команда ослаблена перестройкой по случаю смены главного тренера.

Накануне состоялась жеребьевка стыковых матчей. В первом раунде российская сборная, завершившая отборочный турнир ЧМ-2022 на втором месте, сыграет с поляками. Победитель встретиться с сильнейшей командой пары Швеция — Чехия.

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По материалам: uposters.ru

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