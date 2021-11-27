Поляки порадовались попаданию на сборную России в стыковых матчах ЧМ

Вадим Карасев

Сборная России — удобный соперник для национальной команды Польши в первом стыковом матче в квалификации чемпионата мира 2022 года. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель в беседе с телеканалом Polsat Sport.

"Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас. Нам очень повезло", — сказал футбольный специалист.

Он добавил, что российская команда ослаблена перестройкой по случаю смены главного тренера.

Накануне состоялась жеребьевка стыковых матчей. В первом раунде российская сборная, завершившая отборочный турнир ЧМ-2022 на втором месте, сыграет с поляками. Победитель встретиться с сильнейшей командой пары Швеция — Чехия.