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Разработчики Grounded исправили проблемы с вылетом игры на Xbox One

Разработчики Grounded исправили проблемы с вылетом игры на Xbox One


Около месяца назад игра Grounded студии Obsidian получила крупное обновление Hot and Hazy. С этим апдейтом в игру добавили новые биомы, изменили уже существующие, ввели новых врагов, новые механики и внесли массу других изменений. Обновление существенно наполнило игру контентом, но она все еще продолжает находиться в стадии Game Preview.


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После релиза обновления Hot and Hazy для Grounded, игроки на Xbox One столкнулись с ошибкой, из-за которой игра постоянно вылетала. На этой неделе разработчики Grounded выпустили обновление под номером 0.11.5, которое устраняет данную проблему. В примечании к патчу 0.11.5 говорится, что «Исправлена ​​серьезная утечка памяти, особенно в играх с большими базами». Теперь игроки с приставками Xbox One, которые имели большие базы в Grounded, но после обновления Hot and Hazy игра у них вылетала, могут вернуться к проекту.

Напомним, что Grounded – игра, в которой игрокам предлагают стать уменьшенными детьми, выживающими на заднем дворе. Проект имеет хорошие отзывы от игроков, и он постоянно пополняется новым контентом. Ожидается, что полноценный релиз Grounded состоится в 2022 году.

Игра Grounded доступна в Game Pass.

Grounded — Предварительная версия игры

Мир огромен, прекрасен и очень опасен — особенно если вы уменьшились до размеров муравья. В этой многопользовательской приключенческой игре от первого лица вам предстоит исследовать, строить и выживать вместе с друзьями. Сможете ли вы избежать бесславной гибели в собственном дворе и занять свое место под солнцем среди огромных насекомых?
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По материалам: newxboxone

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