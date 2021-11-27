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Разрушаем популярные стереотипы о Скорпионах

Разрушаем популярные стереотипы о Скорпионах

Скорпионы — люди с довольно интересными жизненными приоритетами и характером. Вокруг них ходит, пожалуй, самое большое количество предрассудков и стереотипов. Самые важные из них будут озвучены в этой статье.


Ранее мы рассказывали про стереотипы о Раках. Они тоже относятся к стихии Воды, но люди видят этих людей совершенно не такими, какими видят Скорпионов. Настало время узнать, какие факты являются ложными.

Скорпионы — очень злые люди

Да, они мстительны. Да, они не забывают о той боли, что им причинили. Но они никогда не будут проявлять злобу и агрессию к тем, кто этого не заслужил. Это очень добрые люди, которые нередко жертвуют деньги и время ради счастья окружающих. Если вы им перешли дорогу, попросите прощения. Они не будут держать на вас злобу в таком случае.

Это очень скрытные личности

Скорпионы не говорят много о себе — это правда, но они обожают поболтать и обсудить различные аспекты своей жизни с самыми близкими людьми. Если они вам ничего о себе не рассказывают, значит, вы не входите в список их ближайшего окружения. Именно такие люди и являются родоначальниками данного стереотипа.


Скорпионы любят сплетничать

Они сплетничают, но, опять-таки, только с самыми близкими людьми. На работе они не станут за спиной обсуждать своих сослуживцев и коллег. Им это попросту не нужно. Так что если кто-то и раскрывает ваши тайны и секреты кому попало, то это точно не Скорпионы. У них есть дела поважнее.

Скорпионы любят уединение

Это не так. Они любят общение и в целом очень ценят любовь и дружбу. Просто они не любят общаться со всеми подряд. Им очень не нравится находиться там, где их не ждут и не ценят, поэтому часто их можно застать дома, читающими книги, слушающими музыку или пересматривающими интересные фильмы. При этом им не свойственно самокопание, которое им также порой приписывают без какой-либо веской причины.

Скорпионы — эгоисты

Важно рассматривать данное утверждение в контексте. Если вы с ними плохо знакомы или находитесь не в ладах, то да — они о вас вряд ли подумают. Если же вы для них являетесь дорогим человеком, Скорпионы ни в коем случае не станут вас обижать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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