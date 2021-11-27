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Риз Уизерспун, Николь Кидман, Джулия Робертс и другие звезды отпраздновали День благодарения

Риз Уизерспун, Николь Кидман, Джулия Робертс и другие звезды отпраздновали День благодарения

На этой неделе американцы отметили День благодарения, считающийся началом праздничного сезона. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией, у многих День благодарения прошел в гораздо более скромных масштабах, чем обычно — без традиционных семейных посиделок. А вот на этот раз праздник гораздо больше напоминал обычные "доковидные" торжества: семьи смогли собраться за праздничным обедом с обязательной индейкой и поделиться размышлениями на тему того, за что они благодарны жизни. Многие из звезд в этот день поделились такими мыслями в соцсетях — в основном сказав о том, что больше всего благодарны судьбе за свою семью и близких людей. Так, Приянка Чопра поделилась фото с Ником Джонасом, Николь Кидман — романтичным снимком с Китом Урбаном, а Риз Уизерспун, Пинк, Тори Спеллинг и другие выложили кадры с детьми.

Некоторые знаменитости выбрали более нестандартные способы поздравить подписчиков с Днем благодарения: к примеру, Дженнифер Гарнер воспроизвела с помощью Lego знаменитую сцену, посвященную этому празднику, из сериала "Друзья", а Брук Шилдс решила в честь торжества окунуться в ледяную воду.


Кит Урбан и Николь Кидман


Джулия Робертс


Приянка Чопра и Ник Джонас


Пэрис Хилтон


 


Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с семьей

 


Кейт Аптон


Пинк с сыном


Лив Тайлер


Праздничный стол Гвен Стефани и Блейка Шелтона


Брюс Уиллис с семьей


Хайди Клум и Том Каулитц


Тори Спеллинг с детьми


Крисси Тейген и Джон Ледженд


Керри Вашингтон с отцом


Эшли Тисдейл с семьей


Джимми Фэллон


Любимец Мишель Обамы


 


 


Маргарита Дорошевич
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По материалам: spletnik.ru

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