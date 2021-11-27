Романтический уикенд в Париже: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили девятую годовщину свадьбы

Вадим Карасев

Несколько дней назад Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили девятую годовщину свадьбы, о чем они, конечно, сообщили своим подписчикам в инстаграме. Впрочем, обсуждали пользователи сети не публичные поздравления супругов в адрес друг друга, а кадры из фотосессии, которыми Утяшева и Воля сопроводили свои слова.

Отмечать же годовщину супруги решили в другой стране — оставив детей с няней (супруги воспитывают восьмилетнего сына Роберта и шестилетнюю дочь Софию), Ляйсан и Павел буквально на несколько дней улетели в Париж.

Наше свадебное путешествие пронеслось как один день. Короткий отчет. Париж, ты был прекрасен. Город — романтика. Открыли для себя Версаль (резиденция королей) и город Шартр (другая Франция). Посетите при возможности.

Всем огромное спасибо за поздравления, ребята. В следующем году юбилей!

— сообщил Воля.





Утяшеву же куда больше впечатлила экспозиция парижского музея Fondation Louis Vuitton, где месяц назад открылась для публики вторая выставка серии "Иконы современного искусства", посвященная знаменитым коллекционерам — братьям Михаилу и Ивану Морозовым.

Романтический уикенд продолжается в Париже! Нам посчастливилось побывать на выставке, которая готовилась на протяжении целых 20 (!) лет, — выставке шедевров из коллекции братьев Морозовых в музее Fondation Louis Vuitton.





Тут собраны и европейские художники — Мане, Писсарро, Моне, Тулуз-Лотрек, Ренуар, Сезанн, Ван Гог, Матисс, Марке, Пикассо... И российские мастера: Репин, Коровин, Серов, Малевич... Пусть банально, но мое сердце покорили "Прогулка заключенных" Ван Гога, "Девочка на шаре" Пикассо и зал Серова.

Многие картины я видела еще маленькой девочкой в книжках, увидеть вживую — совсем другое. Так что если у вас есть малейшая возможность посетить Париж и выставку (она продлится до 22 февраля 2022-го), — это, что называется, le must (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— поделилась с подписчиками Утяшева.

Отметим, что в принципе "Девочкой на шаре" можно было полюбоваться и в Москве, ведь эта картина находится в коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина, но, видимо, в Париже ходить по музеям приятнее.

Романтике, собственно, в этой поездке (но почему-то не в ленте инстаграма, а только в сторис) место тоже нашлось — праздновали годовщину свадьбы супруги в лучших традициях классических романтических фильмов.

Ресторан с мишленовскими звездами, украшенный лепестками роз столик, приглушенный свет, зажженные свечи, шампанское... Ляйсан, как она сама же заметила в одном из своих роликов, старания Павла оценила.









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