Самые лучшие обереги для путешественников: в дорогу с удачей

Вадим Карасев

Отправляясь в дальний путь нам всем хочется быть уверенными в том, что в дороге не произойдет ничего плохого. Обереги, о которых пойдет речь далее, помогут преодолеть любые трудности или предотвратить их появление.

Ранее мы рассказывали о народных приметах перед долгой дорогой. Они помогут вам сохранить удачу и не попасть в сложную ситуацию. Если вы хотите повысить шансы на успех, пользуйтесь следующими талисманами и оберегами.

Дракон

Это может быть изображение дракона либо его фигурка, сделанная из золота или дерева. В восточной мифологии и культуре в целом дракон являлся покровителем путешественников, а также тех, кто находится в поисках нового дома.

Птица

Серебряная птица защищает человека от беды во время полета на самолете. Серебро — металл защиты от сглаза и порчи, поэтому такой талисман будет также защищать вас от токсичных людей, энергетических вампиров и тех, кто настроен негативно.

Якорь

Деревянный якорь поможет в путешествиях на воде и не только. Он будет сильным оберегом от неурядиц в пути, а также позволит вернуться домой в здравии. Очень полезными являются парные якоря из дерева для влюбленных или для родителей и ребенка — когда кто-то остается дома, а другой человек уезжает.

Алмаз

Данный минерал является очень сильным оберегом, особенно для тех, кто отправляется в дальнюю дорогу. С алмазом вы будете внимательнее, а ваш автомобиль не сломается в самый неподходящий момент.

Яшма или малахит

Эти два минерала уникальны по своей энергетической структуре, ведь в них содержатся все четыре стихии: Земля, Вода, Огонь, Воздух. С ними любое путешествие будет менее проблемным, куда бы вы ни отправились.

Опал

Чем дальше мы находимся от своего дома, тем более вероятны встречи с неприятными людьми и демонами, которые принимают человеческое обличие, чтобы сбить нас с пути. Опал, являясь камнем стихии Земли, устанавливает защиту от опасных людей и бесплотных сущностей в дороге.

Руна Райдо

Эта руна помогает путешествующим. В древности ее использовали торговцы, которые переезжали с одного места на другое. Можно нарисовать ее на теле или сделать амулет с ее гравировкой. Вот как она выглядит:





Мешочек с землей

Чем дальше мы уезжаем от родных мест, тем слабее наша универсальная энергетическая защита, поскольку родная земля нас не подпитывает. Чтобы исправить это, положите немного земли со своего участка или возьмите щепотку земли около дома. Так вы сможете в дороге не терять связь с родными местами.