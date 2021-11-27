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Сергей Лазарев показал, как его дети развлекались в парке аттракционов в Абу-Даби

Сергей Лазарев показал, как его дети развлекались в парке аттракционов в Абу-Даби
Певец Сергей Лазарев сейчас отдыхает с сыном и дочкой в Арабских Эмиратах. Артист сводил детей в разлекательный парк Warner Brothers World. Сергей Лазарев является одним из самых популярных певцов в стране. Он выступал дважды на конкурсе «Евровидение». Артист за свою карьеру успел дать сотни концертов. Лишь о личной жизни он говорит очень редко. Но несколько лет назад Сергей перестал скрывать сына Никиту. А позже он также показал свою дочку Анну. Артист лишь спустя время пояснил, что суррогатные мамы родили для него наследников. Лазарев рассказывал, что воспитывать детей ему помогает мама. Он также всегда едет домой даже на один день, если у него выдается выходной во время гастролей. Этой осенью певец уже возил детей в Турцию. Там он отпраздновал трехлетие дочки.
А вот теперь Лазарев с детьми отдыхает в ОАЭ. Сергей поделился кадром, на котором позирует с Никитой и Аней у отеля. Он держал дочку на руках, а сын сам позировал.
Сергей Лазарев с детьми «Я хочу от всей души поблагодарить Клубный отель и весь персонал за наш незабываемый отдых в Абу-Даби!! Продумано все до мелочей! Любое желание тут же реализовывается! Один из лучших наших семейных отдыхов! ❤️❤️Мы кайфуем», — поделился артист. А вот потом Лазарев привез детей в парк Warner Brothers World. Он удивился, что там почти нет людей. В магазине наследники примерили ободки с ушками.
                                        Анюта и Никита Лазаревы «Зайчата», — умилился певец. Они посетили аттракционы, а также увидели дома из знаменитых мультфильмов. Анна в розовых шортах и футболке едва могла стоять на одном месте. Она танцевала и веселилась. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малыши подросли. Сергея также назвали примерным и заботливым папой. Сам Сергей остался в восторге от парка: «Парк прекрасный, мы очень довольны. Все классно». Певец отметил, что по парку нельзя гулять в футболке с открытыми плечами, так что ему пришлось купить там новую футболку.   
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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