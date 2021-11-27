Сервис DappRadar запустит собственный токен RADAR

Аналитический сервис DappRadar, предоставляющий данные о децентрализованных приложениях (dapps), объявил о планах запустить нативный токен RADAR.

Introducing $RADAR. The token scaling the world's dapp store.



N.B. $RADAR has not launched yet. Follow us to stay updated.https://t.co/6oDXuFpz5b — DappRadar (@DappRadar) November 25, 2021

Токен поможет DappRadar в децентрализации бизнеса. Сервис планирует перепрофилироваться в полномасштабный магазин dapps. Держатели RADAR смогут принимать решения о развитии экосистемы.

«Децентрализация лежит в основе нашего успеха, и сейчас пора выходить на новый уровень — сделать DappRadar действительно децентрализованным. Сплочение сообщества — единственный способ опережать кривую и оставаться успешным в ближайшие годы», — заявил CEO сервиса Скирмантас Янушкас.

DappRadar поддерживает более 8000 dapps в более чем 25 блокчейнах, включая Ethereum и Solana, с 4 млн уникальных пользователей в год.

В сентябре 2019 года сервис привлек $2,3 млн посевных инвестиций, а в мае 2021 года — $5 млн в рамках раунда финансирования Серии А.

Напомним, в начале ноября команда проекта системы доменных имен Ethereum Name Service (ENS) анонсировала запуск токена управления и переход к децентрализованной модели управления с делегатами от сообщества.

9 ноября прошел эирдроп токенов ENS среди ранних пользователей доменного сервиса.