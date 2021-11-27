Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сервис DappRadar запустит собственный токен RADAR

Сервис DappRadar запустит собственный токен RADAR


Аналитический сервис DappRadar, предоставляющий данные о децентрализованных приложениях (dapps), объявил о планах запустить нативный токен RADAR.




Токен поможет DappRadar в децентрализации бизнеса. Сервис планирует перепрофилироваться в полномасштабный магазин dapps. Держатели RADAR смогут принимать решения о развитии экосистемы.


«Децентрализация лежит в основе нашего успеха, и сейчас пора выходить на новый уровень — сделать DappRadar действительно децентрализованным. Сплочение сообщества — единственный способ опережать кривую и оставаться успешным в ближайшие годы», — заявил CEO сервиса Скирмантас Янушкас.


DappRadar поддерживает более 8000 dapps в более чем 25 блокчейнах, включая Ethereum и Solana, с 4 млн уникальных пользователей в год.


В сентябре 2019 года сервис привлек $2,3 млн посевных инвестиций, а в мае 2021 года — $5 млн в рамках раунда финансирования Серии А.


Напомним, в начале ноября команда проекта системы доменных имен Ethereum Name Service (ENS) анонсировала запуск токена управления и переход к децентрализованной модели управления с делегатами от сообщества.


9 ноября прошел эирдроп токенов ENS среди ранних пользователей доменного сервиса.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола и другие события кибербезопасности
Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола
Сервис DappRadar запустит собственный токен RADAR
Сервис DappRadar запустит собственный токен RADAR
Биткоин-фонд Сальвадора купил дополнительные 100 ВТС
Биткоин-фонд Сальвадора купил дополнительные 100 ВТС
Вестник институционала: Forte привлек $725 млн, а Moonpay оценили в $3,4 млрд
Вестник институционала: Forte привлек $725 млн, а Moonpay оценили в
Digital Foundry: FPS Boost меняет игровой опыт для игр с Xbox 360
Digital Foundry: FPS Boost меняет игровой опыт для игр с Xbox 360
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой и рассказала о ее характере
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой и рассказала о ее
Сергей Лазарев показал, как его дети развлекались в парке аттракционов в Абу-Даби
Сергей Лазарев показал, как его дети развлекались в парке
Марк Рудинштейн перенес срочную операцию после инфаркта и инсульта
Марк Рудинштейн перенес срочную операцию после инфаркта и инсульта
Фридайверы сыграли подводную свадьбу на Байкале в Листвянке
Фридайверы сыграли подводную свадьбу на Байкале в Листвянке
В Заларях полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В Заларях полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
На SBERTALKS – 2021 расказали о тенденциях онлайн-торговли и возможностях регионального бизнеса
На SBERTALKS – 2021 расказали о тенденциях онлайн-торговли и
«Аэросервис» вернется к эксплуатации L-410 после катастрофы в Казачинско-Ленском районе
«Аэросервис» вернется к эксплуатации L-410 после катастрофы в

Топ на сегодня

Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Дарья Повереннова с грустью проводила единственную дочь в Южную Корею
Дарья Повереннова с грустью проводила единственную дочь в Южную Корею
Жена Антона Макарского рассказала, как будет «кушать» мужа-именинника
Жена Антона Макарского рассказала, как будет «кушать» мужа-именинника
Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC
Центробанк Танзании начал подготовку к выпуску CBDC

Еще по теме

СМИ узнали о планах OpenSea получить оценку в $10 млрд по итогам инвестраунда
Американские военные самолеты вновь обнаружились у российской границы
Токен Elrond подорожал почти на 50% на фоне запуска проектом DEX
Oasis Foundation запустила фонд развития на $160 млн