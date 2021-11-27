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Сколько россияне будут платить за электричество в 2022 году

Сколько россияне будут платить за электричество в 2022 году

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Марина Третьякова



Федеральная антимонопольная служба установила минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию на следующий год. Приказ ведомства вступает в силу 27 ноября.

Первые полгода сохранятся те же тарифы, которые действуют с июля этого года. Во втором полугодии цены немного подрастут.

В Москве минимальный тариф с июля 2022 года составит 6,15 рубля за киловатт-час, а максимальный — 6,28. В Подмосковье расценки будут колебаться от 6,15 до 6,23 рубля, в Санкт-Петербурге — это 4,98 — 5,30 рубля.

Больше всего будут платить за энергию жители Чукотского автономного округа — 8,82-9,27 рублей во втором полугодии. Самое дешёвое электричество останется в Иркутской области: 1,27-1,30 рублей за киловатт-час. 

Законы, вступающие в силу с 27 ноября


В отдельном списке приводятся расценки для Забайкальского и Красноярского краев, Владимирской, Нижегородской, Орловской и Ростовской областей. Во всех этих регионах действуют социальные нормы потребления, в пределах которых люди платят по сниженному тарифу. Например, во Владимирской области с июля 2022 года будут платить 5,10-5,19 рубля за киловатт-час, а за то, что потребят сверх нормы — 5,91-6,21 рубля.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#электроэнергия #жкх #цены


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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