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СМИ: финдиректор Celsius Network оказался в числе задержанных в Израиле

СМИ: финдиректор Celsius Network оказался в числе задержанных в Израиле


Финансовый директор централизованной платформы криптовалютного кредитования Celsius Network Ярон Шалем оказался в числе задержанных в Израиле вместе с основателем ICO-стартапа Sirin Labs Моше Хогегом. Об этом сообщает CoinDesk.


В Celsius Network отметили, что знают «о полицейском расследовании в Израиле с участием сотрудника», однако не уточнили его имя или должность.


«Хотя это никак не связано со временем или работой сотрудника в Celsius Network, он был немедленно отстранен. Мы также убедились в отсутствии фактов нецелевого расходования средств», — говорится в сообщении.




Шалем работал финдиректором Singulariteam Хогега в 2014–2018 годах, а к Celsius Network присоединился в 2021 году. Основатель и CEO платформы Алекс Машинский значился советником Sirin Labs еще в 2019 году.


Ранее полиция Израиля арестовала Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. Тогда сообщалось об аресте еще семи подозреваемых, большинство из которых — бывшие или нынешние партнеры предпринимателя и его сотрудники.


Всем восьми вменяют присвоение миллионов шекелей и сговор с целью введения в заблуждение инвесторов криптовалютных проектов. По словам представителя полиции, подозреваемые знали, что эти проекты никогда не будут реализованы.


В числе обвинений против предпринимателя: преступный сговор, мошенничество при отягчающих обстоятельствах, умышленное сокрытие доходов, махинации с документацией и совершение преступлений, связанных с наркотиками.


В 2019 году против Хогега подали иск за неправомерное использование более $4,6 млн, полученных от инвесторов в ходе ICO платформы Stox. По данным издания, уже тогда в деле фигурировал Шалем.


В 2021 году инвесторы ICO-проектов предпринимателя обратились в суд, чтобы взыскать с него $16,1 млн.


Напомним, в сентябре Celsius Network столкнулась с обвинениями в продаже незарегистрированных ценных бумаг со стороны регуляторов Алабамы, Кентукки, Техаса и Нью-Джерси.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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