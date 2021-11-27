СМИ: финдиректор Celsius Network оказался в числе задержанных в Израиле

Финансовый директор централизованной платформы криптовалютного кредитования Celsius Network Ярон Шалем оказался в числе задержанных в Израиле вместе с основателем ICO-стартапа Sirin Labs Моше Хогегом. Об этом сообщает CoinDesk.

В Celsius Network отметили, что знают «о полицейском расследовании в Израиле с участием сотрудника», однако не уточнили его имя или должность.

«Хотя это никак не связано со временем или работой сотрудника в Celsius Network, он был немедленно отстранен. Мы также убедились в отсутствии фактов нецелевого расходования средств», — говорится в сообщении.

We were recently made aware of a police investigation in Israel involving an employee. While this is in no way related to the employee’s time or work at @CelsiusNetwork, the employee was immediately suspended. We have also verified that no assets were misplaced or mishandled. — Celsius (@CelsiusNetwork) November 26, 2021

Шалем работал финдиректором Singulariteam Хогега в 2014–2018 годах, а к Celsius Network присоединился в 2021 году. Основатель и CEO платформы Алекс Машинский значился советником Sirin Labs еще в 2019 году.

Ранее полиция Израиля арестовала Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. Тогда сообщалось об аресте еще семи подозреваемых, большинство из которых — бывшие или нынешние партнеры предпринимателя и его сотрудники.

Всем восьми вменяют присвоение миллионов шекелей и сговор с целью введения в заблуждение инвесторов криптовалютных проектов. По словам представителя полиции, подозреваемые знали, что эти проекты никогда не будут реализованы.

В числе обвинений против предпринимателя: преступный сговор, мошенничество при отягчающих обстоятельствах, умышленное сокрытие доходов, махинации с документацией и совершение преступлений, связанных с наркотиками.

В 2019 году против Хогега подали иск за неправомерное использование более $4,6 млн, полученных от инвесторов в ходе ICO платформы Stox. По данным издания, уже тогда в деле фигурировал Шалем.

В 2021 году инвесторы ICO-проектов предпринимателя обратились в суд, чтобы взыскать с него $16,1 млн.

Напомним, в сентябре Celsius Network столкнулась с обвинениями в продаже незарегистрированных ценных бумаг со стороны регуляторов Алабамы, Кентукки, Техаса и Нью-Джерси.