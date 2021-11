СМИ: финдиректор Celsius Network оказался в числе задержанных в Израиле

Финансовый директор централизованной платформы криптовалютного кредитования Celsius Network Ярон Шалем оказался в числе задержанных в Израиле вместе с основателем ICO-стартапа Sirin Labs Моше Хогегом. Об этом сообщает CoinDesk.

В Celsius Network отметили, что знают «о полицейском расследовании в Израиле с участием сотрудника», однако не уточнили его имя или должность.

«Хотя это никак не связано со временем или работой сотрудника в Celsius Network, он был немедленно отстранен. Мы также убедились в отсутствии фактов нецелевого расходования средств», — говорится в сообщении.

We were recently made aware of a police investigation in Israel involving an employee. While this is in no way related to the employee’s time or work at @CelsiusNetwork, the employee was immediately suspended. We have also verified that no assets were misplaced or mishandled.