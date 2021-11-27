Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю

Стрижки по лунному календарю на октябрь 2021 года

Стрижка и окрашивание волос в неблагоприятные дни могут не только навредить человеку, но и лишить его ангела-хранителя.

Правила стрижки волос по лунному календарю

Волосы, подстриженные на убывающую Луну, будут расти медленнее, но станут гуще и сильнее.

Стрижки по лунному календарю в октябре 2021 года с учетом фаз Луны позволят не только улучшить свой внешний вид, но и получить дополнительную энергию из космоса. Считается, что волосы становятся сильнее и косметические средства работают лучше, если придерживаться определенного времени.Волосы способны стать источником дополнительной энергии для человека, любые манипуляции с ними в определенные дни могут менять биоэнергетическое поле человека. Именно поэтому стрижки иногда могут повлиять не только на облик, но и на жизнь.Лунный календарь на октябрь 2021 года указывает, что благоприятными числами для посещения парикмахера являются 7, 12 и 13 числа.7 октября Луна будет находиться в фазе роста, в созвездии Весов. Особую пользу волосам принесут оздоровительные процедуры, а стрижка будет способствовать их росту. Не рекомендуется кардинально менять прическу или цвет волос, ведь результат может неприятно удивить. Если решитесь на окрашивание, следует выбирать природные красители — это поможет наладить поток финансовой энергии.12 и 13 октября Луна будет расположена в знаке Козерога. Смена прически принесет дополнительные силы для роста волос — они после стрижки приобретут более здоровый вид, будут меньше сечься и выпадать, станут более густыми. День благоприятен для химической завивки и покраски волос — они не принесут вреда локонам.В эти дни лучше выбирать простую прическу, не рекомендуется слишком увлекаться аксессуарами. Смена прически позволит почувствовать себя более красивым и уверенным.Издавна люди верили, что фаза Луны и ее расположение в определенном знаке зодиака может влиять на состояние волос. Но не следует забывать, что стрижка по лунному календарю не может быть панацеей для улучшения внешнего вида волос, следует учитывать и правильный уход за ними.Рекомендуется делать укрепляющие процедуры и очищение волос в период убывающей Луны. Это поможет сохранить более длительный эффект от этих манипуляций, будет способствовать быстрому росту и улучшению общего здоровья волос. Но стричь их в этот период нужно тем, кто хочет ходить с прической дольше.Для увеличения длины волос следует их стричь или укорачивать только кончики на растущую луну. Но не забывайте, что качественный уход и правильное питание играют главную роль в состоянии здоровья волос.