Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн

11 ноября в экосистеме Cosmos стартовал хакатон HackAtom VI. Победители разделят $1 млн в эквиваленте ATOM.

Командам нужно выполнить одно или несколько заданий до 9 декабря 2021 года. Победители челленджей получат по $35 000 за первое место и по $15 000 — за второе.

Участники HackAtom VI соревнуются в семи категориях:

Ethereum on Cosmos — два челленджа по переносу смарт-контрактов из блокчейна Ethereum на Cosmos;

— два челленджа по переносу смарт-контрактов из блокчейна Ethereum на Cosmos; Starport — четыре задания по разработке проектов на платформе Starport;

— четыре задания по разработке проектов на платформе Starport; Interoperability — пять челленджей с использованием Inter-Blockchain Communication protocol (IBC);

— пять челленджей с использованием Inter-Blockchain Communication protocol (IBC); End-User Apps — четыре задания по созданию пользовательских приложений для проектов экосистемы Cosmos;

— четыре задания по созданию пользовательских приложений для проектов экосистемы Cosmos; DeFi — четыре челленджа для DeFi-разработчиков;

— четыре челленджа для DeFi-разработчиков; Gaming — два задания по разработке блокчейн-игр;

— два задания по разработке блокчейн-игр; Earth — четыре челленджа, связанные с решением экологических и гуманитарных проблем.

Команды также могут получить дополнительные награды:

Grand Prize в размере $25 000 за решение двух или более задач хакатона в одном проекте;

в размере $25 000 за решение двух или более задач хакатона в одном проекте; Community Award в размере $10 000 за лучший проект по мнению пользователей хакатон-платформы Devpost.

Для участия в HackAtom VI нужно создать аккаунт на платформе Devpost и зарегистрироваться на странице хакатона. Жюри принимает проекты до 8 декабря. Награждение победителей состоится 16 декабря.

Напомним, в октябре команда Cosmos анонсировала запуск экспериментального блокчейна Sagan.