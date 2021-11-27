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Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн

Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн

11 ноября в экосистеме Cosmos стартовал хакатон HackAtom VI. Победители разделят $1 млн в эквиваленте ATOM.


Командам нужно выполнить одно или несколько заданий до 9 декабря 2021 года. Победители челленджей получат по $35 000 за первое место и по $15 000 — за второе. 


Участники HackAtom VI соревнуются в семи категориях:


  • Ethereum on Cosmos — два челленджа по переносу смарт-контрактов из блокчейна Ethereum на Cosmos;
  • Starport — четыре задания по разработке проектов на платформе Starport;
  • Interoperability — пять челленджей с использованием Inter-Blockchain Communication protocol (IBC);
  • End-User Apps — четыре задания по созданию пользовательских приложений для проектов экосистемы Cosmos;
  • DeFi — четыре челленджа для DeFi-разработчиков;
  • Gaming — два задания по разработке блокчейн-игр;
  • Earth — четыре челленджа, связанные с решением экологических и гуманитарных проблем.

Команды также могут получить дополнительные награды:


  • Grand Prize в размере $25 000 за решение двух или более задач хакатона в одном проекте;
  • Community Award в размере $10 000 за лучший проект по мнению пользователей хакатон-платформы Devpost.

Для участия в HackAtom VI нужно создать аккаунт на платформе Devpost и зарегистрироваться на странице хакатона. Жюри принимает проекты до 8 декабря. Награждение победителей состоится 16 декабря.


Напомним, в октябре команда Cosmos анонсировала запуск экспериментального блокчейна Sagan.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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