Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
11 ноября в экосистеме Cosmos стартовал хакатон HackAtom VI. Победители разделят $1 млн в эквиваленте ATOM.
Командам нужно выполнить одно или несколько заданий до 9 декабря 2021 года. Победители челленджей получат по $35 000 за первое место и по $15 000 — за второе.
Участники HackAtom VI соревнуются в семи категориях:
- Ethereum on Cosmos — два челленджа по переносу смарт-контрактов из блокчейна Ethereum на Cosmos;
- Starport — четыре задания по разработке проектов на платформе Starport;
- Interoperability — пять челленджей с использованием Inter-Blockchain Communication protocol (IBC);
- End-User Apps — четыре задания по созданию пользовательских приложений для проектов экосистемы Cosmos;
- DeFi — четыре челленджа для DeFi-разработчиков;
- Gaming — два задания по разработке блокчейн-игр;
- Earth — четыре челленджа, связанные с решением экологических и гуманитарных проблем.
Команды также могут получить дополнительные награды:
- Grand Prize в размере $25 000 за решение двух или более задач хакатона в одном проекте;
- Community Award в размере $10 000 за лучший проект по мнению пользователей хакатон-платформы Devpost.
Для участия в HackAtom VI нужно создать аккаунт на платформе Devpost и зарегистрироваться на странице хакатона. Жюри принимает проекты до 8 декабря. Награждение победителей состоится 16 декабря.
Напомним, в октябре команда Cosmos анонсировала запуск экспериментального блокчейна Sagan.