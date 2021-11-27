Учёный: закрытие авиасообщения не поможет в борьбе с «омикроном»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:09 Автор: Иван Рощепий

Закрытие авиасообщения для борьбы с «омикроном» не принесёт результата — таким образом избавиться от него нельзя, хотя и есть возможность немножко оттянуть его приход. Об этом заявил телеканалу «360» заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее в Южной Африке выявили новый штамм COVID-19 — B.1.1.529. Позже он проник в Израиль и Гонконг. После этого ряд стран ограничил авиасообщения с государствами региона. Россия, в частности, с 28 ноября ограничит въезд для иностранных граждан, проживающих в Южной Африке, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини и Гонконге, а также для иностранцев, которые находились на территории этих стран в течение последних десяти дней.

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Чепурнов считает, что подобная мера не спасёт от нового штамма полностью, но может сделать его более плавным, если он вдруг окажется тяжелым и опасным, пояснил он.

«Если у него будет преимущество, от него ничего не спасет. Он распространится, как «дельта». Это будет вопрос времени и того, с каким пиком, то есть как высоко волна эта пойдёт», — заключил специалист.

При этом биолог Пётр Чумаков подчёркивал, что очередную вариацию SARS-CoV-2 ещё предстоит сначала изучить, паниковать пока рано. Об этом пишет «Царьград».

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