Undead Labs расширяет штат сотрудников для работы над State of Decay 3





Анонсированная в 2020 году игра State of Decay 3 находится еще явно на ранней стадии развития. Разработчики из Undead Labs продолжают поддерживать State of Decay 2, а отдельная команда отведена на разработку новой части.

Как отмечает в Twitter известный специалист по Xbox (в том числе, инсайдер) Klobrille, сейчас в Undead Labs трудится больше 100 человек. Недавно к команде в качестве сотрудника присоединился Митри Ван – известный в игровой среде специалист, ранее работавший над Saint Row 5 Volition. В Undead Labs он получил должность главного технического художника.

The Technical Art Director at Volition (Saints Row 5) joins Undead Leads as a Principal Technical Artist.



The Xbox Game Studio has grown significantly since the release of State of Decay 2 to prepare for State of Decay 3, now at about 100 employees.



https://t.co/1k3E2n62hX pic.twitter.com/rFKiIz9BAg — Klobrille (@klobrille) November 27, 2021



Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что в State of Decay 3 разработчики намерены сконцентрироваться на повествовании и сделать связь игроков с персонажами игры более крепкой.

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