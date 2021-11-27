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Undead Labs расширяет штат сотрудников для работы над State of Decay 3

Undead Labs расширяет штат сотрудников для работы над State of Decay 3


Анонсированная в 2020 году игра State of Decay 3 находится еще явно на ранней стадии развития. Разработчики из Undead Labs продолжают поддерживать State of Decay 2, а отдельная команда отведена на разработку новой части.

Как отмечает в Twitter известный специалист по Xbox (в том числе, инсайдер) Klobrille, сейчас в Undead Labs трудится больше 100 человек. Недавно к команде в качестве сотрудника присоединился Митри Ван – известный в игровой среде специалист, ранее работавший над Saint Row 5 Volition. В Undead Labs он получил должность главного технического художника.


Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что в State of Decay 3 разработчики намерены сконцентрироваться на повествовании и  сделать связь игроков с персонажами игры более крепкой.


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По материалам: newxboxone

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