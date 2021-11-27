Успейте пройти: последние выходные для 8 игр в Game Pass





В конце месяца, 30 ноября, подписку Game Pass на приставках Xbox и PC покинет 8 игр. Сейчас у игроков последняя возможность, чтобы пройти эти проекты на выходных. Некоторые из этих игр точно заслуживают внимания.

Напомним, что из Game Pass уже 30 ноября удалят:

Call of the Sea (Xbox, PC, xCloud)FIFA 19 (Xbox, PC) EA PlayFootball Manager 2021 (PC)Football Manager 2021 Xbox Edition (Xbox, PC)Haven (Xbox, PC, xCloud)Hello Neighbor (Xbox, PC, xCloud)Morkredd (Xbox, PC, xCloud)Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

В этом списке особенно выделяется игра Call of the Sea, на которую мы ранее рекомендовали обратить внимание. Приключенческий проект на прохождение потребует 5-6 часов. За это время игроки узнают историю мужа главной героини, который пропал в экспедиции. Действия игры происходят в 1930-е годы на островах Полинезии.

Call of the Sea

1934 год, где-то в южной Полинезии. Нора пересекла океан, пытаясь найти пропавшую экспедицию ее мужа, и оказалась на тропическом острове — безымянном, всеми забытом, хранящем память о древней цивилизации.

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Другая игра из списка, на которую тоже стоит обратить внимание, это Morkredd — непростая головоломка для кооперативного прохождения (можно играть и одному).

Morkredd

Morkredd — это напряженная игра с головоломками по законам физики для одного или двух игроков, в которой вас ждут замысловатые задания, непростой баланс света и тени, а также полный загадок темный мир.

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Напомним, 8 декабря подписку Game Pass на Xbox покинут и все дополнения к Destiny 2.