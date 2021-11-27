Уже известно о 7 играх, которые пополнят Game Pass в декабре





В декабре 2021 года подписка Game Pass на приставках Xbox One и Xbox Series X | S пополнится, как минимум, 7 новыми играми. Уже названы даты, когда эти игры будут добавлены в Game Pass (за исключением одной игры), но, естественно, в начале и середине декабря Microsoft дополнит этот список еще и дополнительными проектами. А пока планы по добавлению новых игр в Game Pass на декабрь выглядят следующим образом.

Lawn Mowing Simulator — 2 декабря

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Симулятор стрижки газонов Lawn Mowing Simulator появится в подписке Game Pass уже 2 декабря. Игра будет доступна по подписке только на приставках Xbox Series X | S, она не выходила в версии для Xbox One. В игре предстоит на десятках моделей лицензированной техники приводить в идеальный вид газоны на участках в Великобритании.

Отметим, что в декабре игра Lawn Mowing Simulator не только выходит в Game Pass, но и получает первое DLC.

Warhammer 40,000: Battlesector — 2 декабря

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Пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Battlesector будет добавлена в подписку Game Pass уже 2 декабря 2021 года. Игра станет новинкой для приставок Xbox, она до этого выходила только на PC. Как отмечают разработчики, они сумели адаптировать управление в игре под геймпад, при этом сохранив темп игрового процесса.

ANVIL — 2 декабря

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Игра ANVIL будет добавлена в Game Pass на Xbox в рамках ранней версии — 2 декабря. Проект представляет собой экшен-шутер в жанре roguelike, рассчитанный на кооперативное прохождение. В ANVIL игроки будут исследовать неизведанные планеты, уничтожать толпы врагов и развивать своих персонажей.

Halo Infinite — 8 декабря

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Официальный релиз сюжетной кампании Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Уже известно, что в России игра выйдет в 21:00 по московскому времени. В тот же день из бета-версии должен выйти мультиплеер Halo Infinite, который доступен уже сейчас.

Among Us — 14 декабря

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Популярная на PC многопользовательская игра доберется до Xbox уже 14 декабря, сразу она станет доступна в подписке Game Pass.

The Gunk — 16 декабря

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Приключенческая игра The Gunk сразу после релиза, 16 декабря, будет добавлена в подписку Game Pass. Игра является консольным эксклюзивом Xbox, она представляет собой научно-фантастический экшен.

Space Warlord Organ Trading Simulator — декабрь, без точной даты

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У игры Space Warlord Organ Trading Simulator пока нет точной даты релиза, но она должна выйти в декабре. В Xbox Live уже появились достижения игры, и маловероятно, что ее релиза будет перенесен.

В Space Warlord Organ Trading Simulator игрокам предстоит стать торговцем органами в межгалактическом мире.

Отметим, что на 2021 год было запланировано еще более 10 релизов в Game Pass, но на данный момент неизвестно, успеют ли разработчики выпустить их в декабре.