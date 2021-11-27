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В Минэкономразвития разработали проект о публичной нефинансовой отчетности

В Минэкономразвития разработали проект о публичной нефинансовой отчетности

14:01  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Минэкономразвития



В Министерстве экономического развития разработали законопроект о публичной нефинансовой отчетности и рассчитывают на его принятие в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, опубликованном на сайте ведомства. В настоящий момент документ находится в правительстве. 

Важную роль публичной нефинансовой отчетности в низкоуглеродном развитии отметил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, многие компании уже собирают и публикуют такую отчетность, это фактически новое конкурентное преимущество на рынке. 

Компании будут раскрывать нефинансовую информацию по рекомендации Банка России


«Мы видим, что часть бизнеса вовлечена в ESG-повестку (анг­л. — экологическое социальное управление, — ред.), понимая, что профиль деятельности требует особенно для привлечения средств на международных рынках, торговли на международных рынках участия в ESG-повестке. Уже много компаний ведут эту отчетность, это фактически новое конкурентное преимущество на рынке», — пояснил замглавы МЭР, 

По мнению Торосова, к 2030 году большинство стран, включая Россию, только планируют выйти на плато по выбросам парниковых газов.


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«Мы понимаем, что до 2030 года, так называемого классического энергоперехода скорее всего не будет». В тоже время, после 2030 года энергопереход может развиваться очень стремительно, считает он.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#экология


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По материалам: pnp.ru

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