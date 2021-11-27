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В сети опубликовали новый выпуск программы "Дело молодое" с Денисом Майдановым

В сети опубликовали новый выпуск программы "Дело молодое" с Денисом Майдановым

Певец и депутат Госдумы Денис Майданов представил очередной выпуск нового проекта о молодых российских предпринимателях "Дело молодое".

Героями программы, опубликованной на YouTube, стала пара предпринимателей из Ярославля Максим Тиссон и Ксения Протокалистова. Они основали в Ярославле детскую велошколу. Вложив 70 тысяч рублей в свое дело, им удалось капитализировать его до трёх миллионов. 

Сооснователь велошколы MDT School Ксения Протокалистова рассказала, что на стартовый капитал были закуплены беговелы, защиту для детей и построены несколько деревянных горок. Вложенные средства были отбиты за неделю.

"Мы уже заранее занимались тем, чтобы найти деток, которых привлечь к этому виду спорта", - добавила она.

Предприниматели также рассказали, что в будущем планируют также развить мотошколу.

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По материалам: uposters.ru

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