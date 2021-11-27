В Заларях полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением

В нескольких километрах от села Владимир Заларинского района на автодороге Р-255 «Сибирь» полицейские остановили автомобиль Nissan за превышение скорости. За рулем иномарки находился 55-летний житель Забайкальского края. При проверке его водительского удостоверения полицейские выяснили, что оно имеет признаки подделки. Серия и номер документа принадлежали другому человеку.

По словам нарушителя, права он купил в Москве несколько месяцев назад. Изъятое водительское удостоверение направлено на экспертизу. Ршается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».



