Вера Брежнева призналась, что ее спрашивали про съемки в порно

Певица Вера Брежнева рассказала, как проходила кастинг в «ВИА Гру». Артистка ушла из группы больше 10 лет назад. Исполнительница всегда с радостью вспоминает работу в популярном проекте. Вот и сейчас артистка рассказала, как проходила кастинг в «ВИА Гру». Тогда Брежнева и предположить не могла, что обретет бешеную популярность и станет женой продюсера группы. Ведь, по словам Веры, на кастинг она ехала не в погоне за славой, а от безденежья. «Я ехала и знала, что я тот самый человек, была уверена в себе. На кастинге мне задавали много каверзных вопросов: замужем ли, сколько детей, из какой семьи, где родилась, снималась ли в порнофильмах? Все вопросы не помню, это было 19 лет назад, в конце концов», — сообщила 39-летняя певица в программе «Вечерний «Ургант» на Первом канале.Вера Брежнева Как добавила исполнительница, она ни о чем не жалеет, наоборот — с гордостью вспоминает годы работы в коллективе. «Есть люди, которые от своего прошлого бегут, открещиваются, а я все, что делала — делала с удовольствием, с любовью вспоминаю тот период, когда была в группе», — отметила Брежнева. В 2007-м Вера ушла из проекта и начала сольную карьеру. А спустя восемь лет она вышла замуж за основателя «ВИА Гры» Константина Меладзе. «После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу», — ранее рассказывала артистка о муже.