Вестник институционала: Forte привлек $725 млн, а Moonpay оценили в $3,4 млрд

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

Стартап Forte привлек $725 млн от a16z, Solana Ventures и других инвесторов

Предоставляющая блокчейн-решения для издателей игр компания Forte привлекла $725 млн в раунде финансирования Серии В.

В нем поучаствовали Sea Capital, Kora Management, Andreessen Horowitz, Tiger Global, Solana Ventures, Polygon Studios, Cosmos, Animoca Brands и Warner Music Group.

Привлеченные средства направят на расширение услуг и выход из режима тестирования. В 2021 году объем финансирования Forte превысил $900 млн.

Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд

Провайдер криптоплатежной инфраструктуры MoonPay закрыл раунд финансирования Серии А на сумму $555 млн.

Его возглавили Tiger Global Management и Coatue при участии Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm и NEA. По итогам инвестраунда работающий 2,5 года стартап оценили в $3,4 млрд.

Привлеченное финансирование направят на глобальное расширение бизнеса и увеличение численности штата.

Компания насчитывает около 250 партнеров в 160 странах, а клиентская база составляет не менее 7 млн пользователей. С 2019 года MoonPay обработала транзакций более чем на $2 млрд.

Разработчик Pokemon Go привлек $300 млн на создание метавселенной

Команда Niantic, стоящая за разработкой игры Pokemon Go, объявила о привлечении $300 млн от Coatue Management. Оценка компании составила $9 млрд.

Привлеченные средства направят на инвестиции в текущие игры и новые приложения, расширение платформы для разработчиков Lightship, а также на проект «метавселенной реального мира» (Real-World Metaverse).

В компании не уточнили, будут ли ориентироваться на блокчейн, криптовалюты или невзаимозаменяемые токены (NFT).

NFT-платформа Royal привлекла $55 млн

Музыкальная NFT-платформа Royal закрыла раунд финансирования Серии А на сумму $55 млн, который возглавила венчурная компания Andreessen Horowitz.

В нем приняли участие Founders Fund Питера Тиля, Paradigm, CAA, NEA Connect Ventures, Crush Music и Coinbase Ventures. Инвесторами в проект также выступили группы и исполнители The Chainsmokers, Nas, Logic, Стеффлон Дон, Kygo и Joyner Lucas & Disclosure.

В Royal анонсировали начало прямых продаж новых выпусков NFT в «ближайшие недели».

Привлеченное финансирование команда направит на расширение штата и инвестирование в исполнителей, сотрудничающих с платформой.

StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд

Специализирующийся на решениях масштабирования второго уровня проект StarkWare привлек $50 млн в ходе раунда финансирования Серии С при оценке в $2 млрд.

Его возглавила Sequoia Capital. В нем также участвовали Paradigm, Three Arrows Capital, Alameda Research и Founders Fund, поддержавшие стартап на более ранних этапах развития.

Привлеченные средства направят на расширение штата сотрудников и ускоренный рост экосистемы.

Криптобиржа AscendEX привлекла $50 млн от Polychain Capital и других инвесторов

Базирующаяся в Сингапуре криптовалютная биржа AscendEX привлекла $50 млн в рамках раунда финансирования Серии B. Его возглавили Polychain Capital и Hack VC при участии Alameda Research, Jump Capital, Uncorrelated Ventures, Eterna Capital, Acheron Trading, Nothing Research и Palm Drive Capital.

Привлеченные средства направят на ускорение выхода на международный рынок и стимулирование дальнейших инноваций в продуктах.

Neon Labs привлек $40 млн от Jump Capital и других инвесторов

Стартап Neon Labs, стоящий за разработкой виртуальной машины Ethereum (EVM) на Solana, привлек $40 млн в ходе частного токенсейла.

Раунд возглавила венчурная компания Jump Capital. В нем также участвовали Three Arrows Capital, Solana Capital, Rockaway Blockchain Fund, Ethereal Ventures, IDEO CoLab Ventures и другие.

Привлеченные средства направят на расширение команды, в частности наем разработчиков и специалистов в сфере маркетинга.

Сеть WOO Network привлекла $30 млн от Three Arrows Capital и Crypto.com Capital

Сеть WOO Network привлекла $30 млн в рамках раунда финансирования Серии A, который прошел при участии Three Arrows Capital, Crypto.com Capital, Avalanche Foundation и других инвесторов.

Привлеченные средства направят на глобальную экспансию, расширение линейки продуктов на криптовалютные деривативы, социальный трейдинг и DeFi-продукты, ориентированные на торговлю и повышение доходности.

Децентрализованный протокол ставок на спорт BetDEX привлек $21 млн

Команда позиционирующегося как первый децентрализованный протокол ставок на спорт BetDEX привлекла $21 млн по итогам посевного раунда финансирования. Его возглавили Paradigm и FTX.

В раунде также участвовали Multicoin Capital, Hack VC, Lightspeed Venture Partners, Sino Global Capital, Solana Ventures и Everblue Management.

Базирующийся в шотландском Эдинбурге стартап намерен масштабировать бизнес на другие страны. Его возглавляют бывшие топ-менеджеры и сооснователь игорной компании FanDuel.

Запуск BetDEX запланирован на первую половину 2022 года. Команда заявила о планах добавить инновации в растущий рынок, предложив быстрые и привлекательные ставки в USDT, SOL и SAMO, устранив риски контрагента.

Стартап Avocado Guild из индустрии блокчейн-гейминга привлек $18 млн

Гейминговая блокчейн-компания Avocado Guild объявила о привлечении $18 млн в ходе раунда финансирования Серии А, который возглавили Animoca Brands и QCP Soteria Node.

В нем также приняли участие Three Arrows Capital, Solana Ventures, Polygon Studios, Hashed, Binance Smart Chain Growth Fund и другие инвесторы.

Сооснователь и генеральный директор Avocado Брендан Вонг рассказал, что компания планирует расширить операции на большее количество P2E-игр, приобретя NFT и землю в их виртуальных мирах.

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