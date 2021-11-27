ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

26 ноября техническая группа по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудила в Женеве ситуацию, связанную с обнаружением нового штамма коронавируса на юге Африки. ТАСС сообщает, что организация ведет «тщательный мониторинг ситуации в связи с недавним обнаружением варианта B.1.1.529».

По итогам ВОЗ решила классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство, пишет РИА Новости. «Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», — говорится сообщении.

25 ноября эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в Женеве, что специалисты организации тесно взаимодействуют с коллегами из ЮАР в изучении нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного в этой стране. Она пояснила, что созыв технической группы по эволюции вирусов отнюдь не является «сигналом тревоги». Проведение такой встречи обусловлено тем, что «имеется система» действий для такого рода ситуаций. По ее словам, на настоящий момент известно менее 100 геномных последовательностей этого штамма. Планируется проведение исследований, которые «продлятся несколько недель». Цель этой работы будет состоять, в частности, в том, чтобы выяснить «потенциальное воздействие этого варианта, например, на вакцины».

Как стало известно 26 ноября, ряд стран запретили или ограничили авиасообщение с государствами юга Африки в качестве меры предосторожности. Такие сообщения пришли из Великобритании, Германии и Италии. Чехия заявила, что с 27 ноября будет запрещен въезд граждан третьих стран, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Все они проживают на территории южноафриканской провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, один — в Гонконге. Между тем местные специалисты считают, что носителей нового штамма в ЮАР больше, так как он имеет высокую активность и способен быстрее проникать в человеческий организм.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. «Этот вариант коронавируса нас очень удивил, — заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. — Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали».

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.