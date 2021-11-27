Все пятеро фигурантов по делу "Листвяжной" отправлены под арест

Вадим Карасев

Центральный районный суд Кемерова арестовал начальника участка шахты "Листвяжная" Сергея Герасименка по делу о нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем смерть людей. Таким образом, под стражу оказались отправлены все пять фигурантов дела.

Ходатайство об аресте Герасименка подали следователи СКР, их поддержала прокуратура. Он отправлен в СИЗО на 2 месяца — до 25 января 2022 года. Обвинения начальнику участка предъявлены по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Герасименок вину не признает и выражает готовность сотрудничать со следствием.

Ранее обвинения по той же статье предъявили директору шахты "Листвяжная" Сергею Махракову и его заместителю Андрею Молоствову, они арестованы до 25 января 2022 года. Кроме того, обвинения в халатности выдвинуты в адрес сотрудников местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, они отправлены под стражу до 26 января.

Авария на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошла утром 25 ноября. Из-за сложных условий своевременно эвакуировать удалось порядка 240 горняков, 46 человек остались под землей, спасти их не удалось. Кроме того, в ходе горноспасательных работ погибли пятеро сотрудников МЧС. Основная версия трагедии — взрыв метано-воздушной смеси, точную причину установит специальная комиссия.