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Все пятеро фигурантов по делу "Листвяжной" отправлены под арест

Все пятеро фигурантов по делу "Листвяжной" отправлены под арест

Центральный районный суд Кемерова арестовал начальника участка шахты "Листвяжная" Сергея Герасименка по делу о нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем смерть людей. Таким образом, под стражу оказались отправлены все пять фигурантов дела.

Ходатайство об аресте Герасименка подали следователи СКР, их поддержала прокуратура. Он отправлен в СИЗО на 2 месяца — до 25 января 2022 года. Обвинения начальнику участка предъявлены по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Герасименок вину не признает и выражает готовность сотрудничать со следствием.

Ранее обвинения по той же статье предъявили директору шахты "Листвяжная" Сергею Махракову и его заместителю Андрею Молоствову, они арестованы до 25 января 2022 года. Кроме того, обвинения в халатности выдвинуты в адрес сотрудников местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, они отправлены под стражу до 26 января.

Авария на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошла утром 25 ноября. Из-за сложных условий своевременно эвакуировать удалось порядка 240 горняков, 46 человек остались под землей, спасти их не удалось. Кроме того, в ходе горноспасательных работ погибли пятеро сотрудников МЧС. Основная версия трагедии — взрыв метано-воздушной смеси, точную причину установит специальная комиссия. 

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По материалам: uposters.ru

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