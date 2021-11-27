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Xbox объединился с брендом BAIT для создания лимитированной коллекции одежды

Xbox объединился с брендом BAIT для создания лимитированной коллекции одежды


К 20-летию компания Microsoft объединилась в рамках бренда Xbox сразу с несколькими изготовителями одежды, обуви и различны аксессуаров, представив лимитированные линейки. В частности, ранее появлялась информация о лимитированной коллекции кроссовок Adidas в стиле Xbox. Теперь же в продажу поступила одежда в стиле Xbox от бренда BAIT.

BAIT – американский бренд уличной одежды. Он известен тем, что часто делает коллаборации с различными крупными компаниями или выпускает одежду по «хайповым» поводам. Бренд Xbox тоже решил сотрудничать с BAIT, выпустив 3 спортивных костюма: черный, серый и зеленый с символикой игрового подразделения Microsoft. Ниже можно видеть фотографии костюмов.




Купить одежду можно будет в магазине BAIT в Сан-Диего, более нигде предлагать лимитированную коллекцию официально не планируют.

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По материалам: newxboxone

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