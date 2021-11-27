Xbox объединился с брендом BAIT для создания лимитированной коллекции одежды





К 20-летию компания Microsoft объединилась в рамках бренда Xbox сразу с несколькими изготовителями одежды, обуви и различны аксессуаров, представив лимитированные линейки. В частности, ранее появлялась информация о лимитированной коллекции кроссовок Adidas в стиле Xbox. Теперь же в продажу поступила одежда в стиле Xbox от бренда BAIT.

BAIT – американский бренд уличной одежды. Он известен тем, что часто делает коллаборации с различными крупными компаниями или выпускает одежду по «хайповым» поводам. Бренд Xbox тоже решил сотрудничать с BAIT, выпустив 3 спортивных костюма: черный, серый и зеленый с символикой игрового подразделения Microsoft. Ниже можно видеть фотографии костюмов.

Купить одежду можно будет в магазине BAIT в Сан-Диего, более нигде предлагать лимитированную коллекцию официально не планируют.