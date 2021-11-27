Xbox Series S – самая продаваемая игровая приставка в США на «Черную пятницу»





Игровая приставка Xbox Series S – самая бюджетная консоль нового поколения, ее рекомендованная розничная цена составляет $299. Есть у приставки и еще одно преимущество перед старшими собратьями (Xbox Series X и Playstation 5) – она самая доступна консоль с точки зрения наличия в магазинах. Тогда как старшие модели приставок нового поколения невозможно купить из-за дефицита, Xbox Series S практически всегда в наличии, что сыграло Microsoft на руку в эту «Черную пятницу».

Портал businessinsider на основе анализа индекса цифровой экономики Adobe установил, что именно Xbox Series S стала самой популярной консолью в США в эту «Черную пятницу». Согласно их данным, среди более 1 триллиона посещений розничных сайтов в США, измеренных Adobe, консоль Xbox Series S входит в число самых продаваемых товаров «Черной пятницы».

Отметим, что Microsoft не раскрывает данные о поставках Xbox Series X и Xbox Series S. Но специалисты отмечают, что на производство Xbox Series S нужно гораздо меньше дефицитных сейчас деталей, из-за чего Microsoft имеет возможность выпускать больше младших консолей Xbox Series, чем старших.